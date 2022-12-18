Сейчас официальный курс составляет 36,6 гривны за доллар. В бюджете, который был принят на следующий год, официальный среднегодовой курс составляет 42 гривны. До конца следующего года прогнозируют 45,3 – 45,4 гривны. По мнению экономиста Олега Пендзина, в реальности курс будет несколько меньше. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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В следующем году курс может быть крепче, чем ожидается

Известно, что Евросоюз согласовал 18 миллиардов пособий для нашей страны. Надеемся, что США дадут примерно такую же сумму. Все это, отмечает Пендзин, перекроет потребности в 36,5 миллиарда долларов, которые есть в госбюджете на следующий год.

Если это будет так, то Нацбанку не нужно будет печатать деньги. Ведь в этом году он уже напечатал 370 миллиардов ничем не обеспеченных денег, что в некоторой степени является основой той инфляции, которую мы видим,

– объяснил экономист.

У Украины не было другого варианта, добавляет он, ведь в начале полномасштабного вторжения у нас не было своевременной полноценной поддержки, которую обещали партнеры. Нацбанк был вынужден "подпирать" бюджет этими печатными деньгами.

"В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем те цифры, которые я назвал", – резюмировал Олег Пендзин.

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