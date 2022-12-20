В целом количество заказов на сайте для заказа услуг "Кабанчик" уменьшилось на 44%.

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Какие услуги стали заказывать меньше

Статистика учитывает все категории задач – от услуг репетитора и няни до ремонтных работ и разработки программного обеспечения. При этом рейтинг популярности по услугам почти не претерпел изменений.

В пятерку популярнейших категорий на ресурсе в 2022 году вошли услуги сантехника, ремонт большой бытовой техники, работа электрика, написание работ для студентов и онлайн работа. Услуги по этим пяти категориям составили 25% от всех задач заказчиков.



Средний чек на эти услуги снизился на 20% по сравнению с 2021 годом. В этом году за один вызов сантехника в 2022 году украинцы в среднем платили 595 гривен, за ремонт большой бытовой техники – 531 гривна, услуги электричества стоили 687 гривен, написание работ – 765 гривен, а услуги по категории онлайн-работа – 1304 гривен.

Средний чек одного заказа в категории "Муж на час" составил 456 гривен. В ней заказчики размещали задачи по установке и ремонту замков, монтажу сушилок, полок, прочистке канализации и т.д. Во время войны также сохранился спрос на курьерскую доставку, установку бытовой техники и набор текста.

Заказывали также услуги по ремонту цифровой техники, на что средний чек составил 554 грн, вызвали помощь на трассе, ремонтировали мебель и садово-парковую технику. Закрывает рейтинг из 15 популярнейших в 2022 году услуг установка и ремонт окон, средний чек одной задачи в этой категории составил 1196 грн.

Рейтинг по городам

Больше заказов было сделано из Киева, где средний чек составил 1358 гривен. В Харькове средняя стоимость одного заказа держалась на уровне 1580 гривен, во Львове – 1157 гривен, а в Днепре – 1350 гривен. Наибольшие показатели по стоимости были в городах, затронутых российской оккупацией: Ирпень – 1626 гривен по одному заказу и Бровары со средним чеком на 1674 гривен.

В разные периоды наблюдался резкий скачок спроса на услуги определенных категорий. В частности, с 25 февраля на сервисе стали появляться запросы на строительство, ремонт и обустройство бомбоубежищ. С марта по июнь количество таких заказов выросло в 2 раза. Удары по объектам энергетики Украины и вызванные этим перебои с электроснабжением спровоцировали спрос на услуги мастеров, обеспечивающих установку и ремонт генераторов. Этот спрос удерживается и сейчас.

Напомним, украинская актриса Ксения Мишина рассказала Как по ее опыту за границей относятся к приезжим украинцам.