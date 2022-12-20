Загалом кількість замовлень на сайті для замовлення послуг "Кабанчик" зменшилася на 44%.

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Які саме послуги стали замовляти менше

Статистика враховує всі категорії завдань – від послуг репетитора та няні до ремонтних робіт і розробки програмного забезпечення. При цьому, рейтинг популярності за послугами майже не зазнав змін.

До п’ятірки найпопулярніших категорій на ресурсі у 2022 році увійшли послуги сантехніка, ремонт великої побутової техніки, робота електрика, написання робіт для студентів та онлайн робота. Послуги з цих п'яти категорій склали 25% від усіх завдань замовників.



Середній чек на ці послуги зменшився на 20% у порівнянні з 2021 роком. Цьогоріч за один виклик сантехніка у 2022 українці в середньому платили 595 гривень, за ремонт великої побутової техніки – 531 гривнь, послуги електрика коштували 687 гривень, написання робіт – 765 гривень, а послуги з категорії онлайн-робота – 1304 гривень.

Середній чек одного замовлення в категорії "Чоловік на годину" склав 456 гривень. В ній замовники розміщували завдання щодо установки та ремонту замків, монтажу сушарок, полиць, прочищення каналізації тощо. Під час війни також зберігся попит на кур’єрське доставлення, встановлення побутової техніки, та набір тексту.

Замовляли також послуги з ремонту цифрової техніки, на що середній чек склав 554 грн, викликали допомогу в на трасі, ремонтували меблі, та садово-паркову техніку. Закриває рейтинг із 15 найпопулярніших у 2022 році послуг установка і ремонт вікон, середній чек одного завдання у цій категорії склав 1196 грн.

Рейтинг по містах

Найбільше замовлень було зроблено з Києва, де середній чек склав 1358 гривень. У Харкові середня вартість одного замовлення трималася на рівні 1580 гривень, у Львові – 1157 гривень, а у Дніпрі – 1350 гривень. Найбільші показники за вартістю були у містах, які зачепила російська окупація: Ірпінь – 1626 гривень на одне замовлення та Бровари з середнім чеком на 1674 гривень.

В різні періоди спостерігався різкий стрибок попиту на послуги певних категорій. Зокрема, з 25 лютого на сервісі почали з’являтися запити на будівництво, ремонт і облаштування бомбосховищ. З березня по червень кількість таких замовлень зросла у 2 рази. Удари по об'єктах енергетики України та спричинені цим перебої з електропостачанням спровокували попит на послуги майстрів, які забезпечують установку та ремонт генераторів. Цей попит утримується і зараз.

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