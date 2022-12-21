Цікаво Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу розповіла, що цього тижня гривня може знову опинитись нижче психологічної позначки у 40 гривень. Однак разом з тим, досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Також банкірка додала, що передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті не бачить.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.