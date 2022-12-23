Де найбільше українців

Згідно з даними НБУ найбільше українських біженців у Польщі – майже 1,5 мільйона. Чимало українців у Німеччині та Чехії – понад 1 мільйон та близько 450 тисяч відповідно. Понад 100 тисяч українців зареєстровано також в Італії, Іспанії, Болгарії, Великобританії та Франції.

Цікаво Таємна передача зброї та понад 100 мільярдів: хто і як допомагав Україні у 2022 році

Ціни на продукти у різних країнах ми аналізували з сайту Numbeo, який профілюється на оцінці вартості життя у різних країнах світу. Для порівняння цін та розуміння загальної картини ми обрали такі продукти: картопля, молоко, куряче філе та яловичина, хліб, апельсини, банани, яблука, салатне листя, цибуля, помідори.

Продуктовий кошик у Польщі

М'ясо

Кілограм курячого філе буде в середньому коштувати 24,65 злотих (майже 208 гривень), а от кіло яловичини з задньої частини обійдеться дещо дорожче – у 46,59 злотих (трохи більш як 392 гривні).

Фрукти

​Серед фруктів ми вирішили розглянути три позиції: яблука, апельсини та банани. Найдешевше коштуватиме кіло яблук – 3,87 злотих (трохи понад 32 гривні), а от апельсини стануть аж у 6,96 злотих (майже 59 гривень). Кіло бананів буде, мабуть, золотою серединою – 5,87 злотих (понад 49 гривень).

Овочі

​Овочі – чи не основна складова різдвяного столу, особливо для тих, хто тримає піст. Ціна кіло картоплі, котра може піти як на вареники, так і на картопляні зрази та ще безліч страв, коштуватиме близько 3,32 злотих (майже 28 гривень), однак подекуди можна буде знайти й дешевше. Середня ціна на цей вид овочу варіюється від 1,90 до 5 злотих.

Ще однією пісною стравою може стати салат, який загалом обійдеться десь у 16 злотих (близько 135 гривень). Відтак головка салатного листя в середньому коштуватиме 4,58 злотих (понад 38 гривень), кіло цибулі – 3,38 злотих (понад 28 гривень), кіло помідорів – 10,12 злотих (трохи більше ніж 85 гривень).

Молоко та хліб

Літр пастеризованого молока в середньому коштуватиме 3,54 злотих (майже 30 гривень), на нього ціна буде варіюватись від 2,99 до 5 злотих. Що стосується хліба, то буханець білого хліба вагою 500 грамів вам стане у 4,41 злотого (трохи більше ніж 37 гривень).

Нагадаємо! Станом на 21 грудня середній курс злотого до гривні складав в середньому 8,39 злотих.

Продуктовий кошик у Німеччині

М'ясо

У Німеччині кілограм яловичини обійдеться у майже два рази дорожче, ніж куряче філе – 14,03 євро проти 9,47 (майже 550 та понад 371 гривню). Однак яловичину можна купити й дешевше. Згідно з даними сайту Numbeo ціна на неї у Берліні коливається від 6,50 євро до 25 євро за кілограм. Аналогічна ситуація й з курячим філе – від 4,50 до 15 євро.

Фрукти

Що стосується фруктів, то тут ситуація відрізняється від Польщі, адже найдешевшими виявились банани – 1,47 євро (майже 58 гривень) за кілограм, а найдорожчі яблука – 2,57 євро (майже 101 гривня). Однак подекуди яблука можна купити й за 1 євро, а десь ціна сягає аж 3,99 євро. Кіло апельсинів вам обійдеться в середньому у 2,42 євро (майже 95 гривень).

Овочі

Серед овочів найдорожчими виявились помідори – 3,05 євро (майже 120 гривень), а от картопля цілком доступна –1,88 євро (майже 74 гривні), що навіть дешевше ніж кіло фруктів та практично аналогічна до ціни буханця хліба.

Овочевий салат у Німеччині вам стане у близько 5 євро (майже у 196 гривень). Головка салатного листя – 1,35 євро (маже 53 гривні), ціни переважно варіюються від 0,80 до 2 євро. Кіло цибулі – 1,42 євро (майже 56 гривень).

Молоко та хліб

Літр молока та хлібина вагою 500 грамів коштують у Німеччині приблизно однаково – 1,13 та 1,58 євро відповідно (трохи більше ніж 44 гривні та майже 62 гривні).

Нагадаємо! Середній курс євро до гривні станом на 21 грудня складав: в обмінниках 40,22 гривні, в банках – 42,30 гривень.

Продуктовий кошик у Чехії

М'ясо

Кіло м'яса у Чехії обійдеться в межах 200 крон. Куряче філе коштуватиме десь на третину дешевше, ніж яловичини, тож середні ціни виглядають наступним чином: кілограм курячого філе – 196,65 крони (понад 319 гривень), яловичина з задньої частини – 287,93 крони (понад 467 гривень).

Фрукти

Що стосується фруктів, то тут, ціновий діапазон аналогічний до Польщі: найдешевші яблука, далі банани та апельсини. Середні ціни виглядають так кіло яблук – у 40,48 крони (майже 66 гривень), бананів – 36,10 крон (майже 59 гривень), а апельсинів – 44,80 крон (майже 73 гривні).

Овочі

Кіло картоплі у Празі вам стане у близько 21,49 крони (майже 35 гривень), що більш ніж у два рази дешевше за помідори. Переважно ціни на картоплю коливаються від 13 до 30 крон за кіло. Якщо ж до картопляних страв захочете зготувати ще й салат, доведеться витратити на нього близько 110 крон (понад 178 гривень).

Відтак головка салатного листя стане у 31,88 крони (понад 52 гривні), ціна коливається від 20 до 40 крон, помідори – у 74,28 крони (120 гривень), від 40 до 130 крон, а за кіло цибулі доведеться заплатити 20,60 крон (33 гривні), від 15 до 30 крон.

Молоко та хліб

Якщо до святкового столу захочете придбати ще хлібину, то за неї у Празі доведеться віддати в середньому 23,65 крони (понад 38 гривень). Ціна буханця білого хліба вагою 500 грамів коливається від 18 до 31,90 крон. А от за літр молока обійдеться дешевше – від 18 до 31,90 крон, тож середня ціна складе 23,65 крони (понад 38 гривень).

Нагадаємо! Курс крони до гривні 21 грудня складав: майже 7 гривень за 1 крону.

Скільки можуть заробити переселенці

Ситуація з роботою в Польщі

У Польщі населення за липень – вересень отримувало в середньому 6 480,67 злотих. Що стосується мінімалки, то вона становить 3 010 злотих. Такі дані оприлюднило Центральне статистичне управління Польщі (GUS) за III квартал 2022 року після вирахування податків (зарплата брутто).

Також згідно з GUS, у різних сферах можна отримати:

2,2 тисячі злотих – комірник у мережі магазинів одягу у ТЦ;

2,5 тисячі злотих – листоноша;

2,8 тисячі злотих – продавець-початківець у магазині електроніки;

3 тисяч злотих – студент, який працює офіціантом лише у вихідні та у хорошому закладі в центрі міста;

3,4 тисячі злотих – новий працівник Lidla;

4,1 тисячі злотих – продавець в овочевому магазині;

4,5 тисячі злотих – співробітник туристичної агенції;

4,5 тисячі злотих – людина, яка прибирає в когось вдома у Варшаві;

11,3 тисячі злотих – шеф-кухар після двох років досвіду роботи на цій посаді;

20 тисяч злотих – головний бухгалтер великої компанії.

Детальніше Скільки заробляє листоноша і яка зарплата в автомеханіка: свіжі дані місячних доходів у Варшаві

Зарплати у Чехії

Згідно з даними Czech Statistical Office, середня зарплата у Чехії за III квартал 2022 року склала 39 858 чеських крон, без вирахування податків. Рівень зарплати також буде залежати від регіону, в якому ви працюватимете.

Наприклад, вантажник у Чехії може розраховувати приблизно на 12 тисяч крон на місяць (приблизно 18 тисяч гривень), різноробочий – 15 тисяч крон (понад 22,5 тисячі гривень), працівник складу – 20 тисяч крон (близько 30 тисяч гривень), а кваліфікований будівельник може отримувати від 25 тисяч крон (понад 37,5 тисяч гривень). На яких ресурсах шукати роботу в Чехії та про всі нюанси, читайте тут.

На які суми можна розраховувати в Німеччині

У Німеччині розрахунок зарплат трохи відрізняється. Наприклад, мінімальна зарплата визначається не щомісячним доходом, а погодинною оплатою. За працевлаштування та сферу роботи у Німеччині відповідає Міграційна платформа EWL.

Варте уваги! В EWL раніше розповіли 24 каналу, що німецькі компанії суттєво змінили підхід до пошуку іноземних робітників.

Більше про це Німеччина адаптовує ринок праці для іноземців: що змінилося для українців та де працюють біженці

Українці, котрі після початку повномасштабної війни змогли влаштуватись на роботу в Німеччині в середньому отримують 1 467 євро (нетто) на місяць (54 тисяч гривень).

Понад чверть (26%) респондентів зізналися, що заробляють більше як 2 тисячі євро (76,7 тисячі гривень).

Майже половина біженців у Німеччині (45%) декларують заробіток у діапазоні 1 000 – 1 999 євро (38,4 – 76,6 тисячі гривень).

Які зарплати в Німеччині / Інфографіка Міграційної платформи EWL

Де продуктовий кошик буде найдешевший

У Польщі продуктовий кошик з овочів, фруктів, м'яса (кіло курятини), хліба, молока складе близько 72 злотих, або майже 606 гривень..

продуктовий кошик з овочів, фруктів, м'яса (кіло курятини), хліба, молока складе близько 72 злотих, або майже 606 гривень.. У Німеччині – трохи більше як 26,34 євро, або близько 1 033 гривні.

– трохи більше як 26,34 євро, або близько 1 033 гривні. У Чехії – майже 513,58 крони, або майже 832 гривні.

У скільки обійдеться різдвяний стіл переселенцям у Європі / Інфографіка 24 каналу

Таким чином найдорожче в перерахунку на гривні обійдуться продукти у Німеччині, однак якщо поглянути на зарплату, котру можна отримати там, то вона також буде найбільшою – 54 тисячі гривень (1 467 євро).

Найменшу ж мінімальну зарплату українці отримають у Чехії, а от продуктовий кошик там стане лише десь на сто гривень дешевше. Таким чином виходить, що найдешевше скупитись на Різдво, з огляду на рівень зарплат, можна у Німеччині, а от у Чехії буде найдорожче.

У Польщі, де мінімальна зарплата складає трохи більше як 25 тисяч гривень, або 3 010 злотих, ціни будуть досить помірні.

Зверніть увагу! Ми порівнювали середні ціни у столицях трьох країн (Варшава, Берлін, Прага), тож в інших містах вони можуть дещо відрізнятись.