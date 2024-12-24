Люди вітають один одного з народженням Ісуса Христа та бажають усім миру й достатку. Про традиції святкування Різдва – розповідає 24 Канал.

Цікаво Миру, добра й достатку: найщиріші привітання з Різдвом у картинках і словах

Традиції святкування Різдва

15 листопада стартує Різдвяний піст, який триває протягом 40 днів. Його ще називають Пилипівським, оскільки він настає після вшанування святого Пилипа. У цей період християни моляться Богові та дотримуються суворих обмежень в їжі, зокрема відмовляються від вживання м'ясних і молочних страв. Так, віряни очищають не тільки тіло, а й душу.

Святкування Різдва розпочинається зі Святвечора. Він щорічно припадає на 24 грудня – день, коли родини збираються за столом, на якому стоять 12 пісних страв, що символізують учнів Сина Божого. За традицією, на Святвечір не дозволяється їсти, поки на небі не з'явиться перша зоря. Лише після цього віряни розпочинають трапезу.

У свято Різдва християнам дозволяється їсти продукти тваринного походження, адже піст вже закінчився. У церквах 25 грудня зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких вірянам варто обов'язково відвідати. Після цього люди збираються родиною та проводять день у сімейному колі.

Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.

Різдво 2024 / Фото Freepik

Коли раніше відзначали Різдво

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Відтоді Різдво почали відзначати 25 грудня. Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть Різдво 7 січня.