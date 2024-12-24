На теплі слова заслуговує кожен, тому варто подарувати гарний настрій усім у таке чудове свято. 24 Канал підготував щирі привітання з Різдвом Христовим у картинках і словах. Надішліть їх своїм рідним і друзям та подаруйте їм відчуття дива.

Цікаво Вже зовсім скоро Різдво Христове: теплі привітання у картинках і прозі

Привітання з Різдвом 2024: картинки й слова

З Різдвом Христовим! Нехай ця чарівна ніч подарує тобі справжнє щастя, міцне здоров'я та незламну віру. Бажаю світла у серці, добра у помислах та любові у всіх справах. Радісного Різдва!

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З Різдвом Христовим вітаю! Христос народився – славімо Його! Нехай це світле та чудове свято принесе те, про що мріють усі українці – перемогу ЗСУ, настання миру та повернення додому всіх наших захисників!

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Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнить ваш дім затишком, теплом і любов'ю. Бажаю вам здоров'я, щастя та злагоди щодня. Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи!

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з чарівним святом Різдва! Щоб у це дивовижне свято у вашій душі запанував спокій, а в серці – віра та любов. Бажаю вам Божої благодаті, міцного здоров'я та багато енергії для нових звершень. Христос народився – славімо Його!

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З Різдвом Христовим! Нехай це свято принесе світлу радість, віру в чудеса та здійснення найзаповітніших мрій.

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Різдвом! Нехай ангели оберігають вас і ваших рідних, а різдвяна зірка осяє шлях до успіху, щастя та гармонії. Затишних вам свят у родинному колі, добра та любові у серці!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Хай у це свято ваш дім наповниться світлом, радістю та душевним теплом. Бажаю гармонії у вашому житті, миру в країні та щасливої долі для всієї родини.

Привітання з Різдвом Христовим 2024 / Колаж LifeStyle24

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Зі світлим святом Різдва! Бажаю, щоб різдвяні дзвони принесли у ваш дім радість, спокій та благодать. Хай кожен день 2025 року буде сповнений Божої ласки, удачі та щасливих моментів. Злагоди та любові вам!