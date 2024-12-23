Вже через кілька днів українці бажатимуть один одному спокою, любові та надії. З нагоди свята 24 Канал підготував гарні привітання у картинках і прозі з Різдвом Христовим. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм близьким і друзям.

Цікаво Родинного затишку й теплої атмосфери: чудові картинки-привітання зі Святвечором

Привітання з Різдвом 2024: картинки й проза

Нехай Різдво принесе затишок в будинок, відданих друзів, радісних вражень та душевного спокою. Нехай буде безліч світлих днів, а Бог оберігає всю вашу родину від бід та негараздів. З Різдвом Христовим!

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Вифлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

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У Різдвяні свята нехай прийде мир у ваш дім, нехай радість наповнить душі, а любов – серця, нехай надія, віра й оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок – впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

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Цього світлого дня хочу побажати бачити тільки хороше навколо і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії. Бажаю вірно цінувати все, що в тебе є і насолоджуватися кожною миттю свого життя. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать.

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Вітаю із найсвітлішим святом – із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай ангел різдвяний захищає вашу родину!

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Різдвом Христовим! Нехай це свято подарує добро та радість. Бажаю, щоб у твоєму домі не гас вогонь добробуту, щоб твоє серце було зігріте любов'ю та надією. Нехай Різдво подарує для тебе диво, нехай на небі яскраво засяє твоя зірка щастя!

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У Різдво, коли родини збираються за святковим столом, хочу побажати добра і світла, тепла і добробуту. Нехай в Україні настане довгоочікуваний мир!

Привітання з Різдвом 2024 / Колаж LifeStyle24

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Христос народився! Хай цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу, знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність! Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, розтоплюють наші серця та дають нам впевненість робити успішні кроки!