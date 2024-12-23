Святвечір об'єднує покоління та нагадує про важливість родинних цінностей і духовного єднання. 24 грудня – особливий день, який передує Різдву Христовому, розповідає 24 Канал.

Цікаво Нехай кутя принесе здоров'я й радість: гарні привітання зі Святвечором у прозі й віршах

Вже втретє Україна відзначає Святвечір в умовах повномасштабного вторгнення. Поки росіяни намагаються знищити цілу націю, наш народ невпинно бореться за перемогу. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб громадяни мали змогу відзначати разом з сім'ями.

З нагоди свята наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання зі Святвечором. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати потім час, та надішліть своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій. Проведіть цей казковий день у сімейному колі та насолодіться чудовим святом!

Привітання зі Святвечором 2024: картинки й листівки

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Обирайте привітання та подаруйте відчуття дива своїм близьким у Святвечір!