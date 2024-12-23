24 Канал підготував казкові привітання у картинках, прозі та віршах зі Святвечором. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним і знайомим, яким хочете подарувати святковий настрій.
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Привітання зі Святвечором 2024: картинки, проза й вірші
У Різдвяний святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії та світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!
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Сьогодні Святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб в цю ніч сповнилися ваші найказковіші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!
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Святий вечір на поріг –
Світлого Різдва для всіх!
Хай до вас він завітає,
з тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
хай добро в сім'ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай Ісус вас не забуде!
Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24
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У Різдвяний Святвечір я бажаю світлого миру і справжнього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця і щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті та доброї надії.
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Вітаю зі Святвечором і хочу побажати від щирого серця, щоб завжди було так: шлунок був ситим, кишені – набиті багатством, голова – повна світлих ідей, душа – сповнена щастя, а серце – спрямовано за курсом любові та удачі!
Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24
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Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділить вас долею легкою,
Бажаю віри й терпіння
Та Божого благословіння.
Радісно засяяла зоря,
Бо народилось Боже немовля!
З Різдвом ми вас вітаємо,
Коляду заспіваємо!
Щоб мир на світі панував,
Добробут вас не оминав,
Любов у серці розливалась,
І доля з щастям поєдналась!
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Вітаю зі Святвечором! Бажаю добра і щастя! Нехай маленький Ісусик подарує вашій сім'ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Веселого Різдва!
Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24
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Христос народився! Славімо його! Бажаю родинного затишку, злагоди, теплої атмосфери та миру! Нехай у ваші домівки завітають несподівані гості, які віщуватимуть щастя на весь рік! Веселої коляди та смачної куті!