24 Канал підготував казкові привітання у картинках, прозі та віршах зі Святвечором. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним і знайомим, яким хочете подарувати святковий настрій.

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Привітання зі Святвечором 2024: картинки, проза й вірші

У Різдвяний святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії та світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!

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Сьогодні Святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб в цю ніч сповнилися ваші найказковіші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!

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Святий вечір на поріг –

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім'ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

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У Різдвяний Святвечір я бажаю світлого миру і справжнього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця і щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті та доброї надії.

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Вітаю зі Святвечором і хочу побажати від щирого серця, щоб завжди було так: шлунок був ситим, кишені – набиті багатством, голова – повна світлих ідей, душа – сповнена щастя, а серце – спрямовано за курсом любові та удачі!

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

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Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділить вас долею легкою,

Бажаю віри й терпіння

Та Божого благословіння.

Радісно засяяла зоря,

Бо народилось Боже немовля!

З Різдвом ми вас вітаємо,

Коляду заспіваємо!

Щоб мир на світі панував,

Добробут вас не оминав,

Любов у серці розливалась,

І доля з щастям поєдналась!

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Вітаю зі Святвечором! Бажаю добра і щастя! Нехай маленький Ісусик подарує вашій сім'ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Веселого Різдва!

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

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Христос народився! Славімо його! Бажаю родинного затишку, злагоди, теплої атмосфери та миру! Нехай у ваші домівки завітають несподівані гості, які віщуватимуть щастя на весь рік! Веселої коляди та смачної куті!