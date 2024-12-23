У цей день люди займаються приготуванням 12 святкових страв. Вони символізують апостолів Ісуса Христа. Детальніше про ці страви та їх особливе значення – розповідає 24 Канал.

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Кутя

Це головна страва Святвечора, яку першим завжди має спробувати господар дому. Тільки після цього інші члени родини можуть доєднатися до частування. Кутю зазвичай готують з пшениці, але також існують варіанти з рису, булгуру та перловки. Що цікаво, кожен інгредієнт цієї страви має особливий сенс. Так, зерно означає багатство і достаток, мак – мучеництво, мед – чистоту та Боже слово, а родзинки з горіхами – сімейний добробут.

Узвар

Цей традиційний напій вважається другою головною стравою після куті. Його готують з води, меду та сухофруктів. Узвар асоціюється з початком нового життя, а саме народження Ісуса Христа. Вода символізує очищення душі й тіла, мед – солодке життя, а сухофрукти – родючість.

Узвар на Святвечір / Фото Freepik

Борщ

Обов'язково на столі має стояти пісний борщ, який готується з овочів та квасу з буряка. Страва має насичений червоний колір, тому асоціюється з кров'ю дітей, вбитих правителем Іродом у Вифлеємі.

Риба

Три переплетені рибини вважаються символом Святої Трійці. Крім цього, першими учнями Ісуса були рибалки. У давнину запечену рибу могли приготувати лише заможні люди, але тепер ця страва вважається однією з найважливіших у свято Святвечора і має обов'язково стояти на столі усіх.

Запечена риба на Святвечір / Фото Freepik

Пампушки

Без цієї страви складно уявити святкову вечерю. Пампушки символізують святих, які повірили в Ісуса Христа та віддано служили Йому. Водночас дехто вважає, що ця страва означає достаток та щастя.

Вареники

На столі можна побачити вареники переважно з трьома різними начинками. Вони символізують ситість та достаток. Наші предки ховали монетку в один з вареників, а той, хто її знайшов, був багатим у наступному році.

Голубці

Ця страва символізує Святий Дух, який сходить на Землю й дарує людям любов, Божу ласку й благодать. Також назва "голубці" асоціюється з голубом, який несе вірянам мир. Здебільшого начинку цієї страви готують з круп, картоплі або грибів.

Голубці на Святвечір / Фото Freepik

Капусняк

Капуста означає простоту й міцність. Крім цього, у народі вважають, що ця страва символізує єднання навколо Господа.

Гриби

Ніжка грибів символізує земну природу Сина Божого, а шапочка – небесну. Цю страву можна подавати як в маринованому вигляді, так і в тушкованому. Також гриби можна підсмажити зі спеціями.

Калач

Господині готують на Святвечір калач, адже він символізує смерть і воскресіння Ісуса Христа. До того ж ця страва має круглу форму та означає зв'язок поколінь.

Калач на Святвечір / Фото Freepik

Квасоля та горох

Ці страви символізують весну та відродження після занепаду. На Святвечір люди збираються за одним столом, тому квасоля та горох означають єдність поколінь.

Каша

Ця страва асоціюється з врожаєм, працьовитістю та плодючістю. Також каша, як і більшість святкових страв, означає єднання людей і продовження роду.