Ситуація з електроенергією

У коментарі 24 Каналу експерт Богдан Серебренніков поділився думкою про те, що у 2024 році ймовірно підвищення тарифу для населення на електроенергію відбудеться. Він додав, що це є абсолютною прерогативою уряду.

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Для цього є об’єктивні передумови – зростання оптової ціни електрики та мережевих тарифів, які є основними складовими кінцевої ціни електрики для українців.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group В країні відбувається поступове послаблення гривні та інфляційні процеси, що також об’єктивно тиснуть на ціни електрики. Втім, скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову носитиме частковий характер.

Крім того, експерт Святослав Павлюк розповів у коментарі 24 Каналу, що ситуація з тарифами на електроенергію набагато гірша, ніж з цінами на газ. Все через те, що загальне видобування в Україні сягає 12 мільярдів кубів газу, а торік було використано лише 13 мільярдів.

Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Я думаю, що стосовно тарифів на електроенергію, де реальна ситуація значно гірша, цілком рішення будуть прийматися швидше, ніж щодо тарифів на газ. Ми ще можемо дозволити собі умовно "погратися", бо більшість газу – власного виготовлення.

Реальна вартість за світло

Богдан Серебренніков пояснює, що ринкова ціна на електрику для населення станом на грудень 2023 року мала б становити близько 8 гривень за кіловат-годину. Це у 3 рази вище за поточний тариф.

Нагадуємо, що тариф на електроенергію для населення на сьогодні становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Крім того, уряд наразі у складній ситуації, каже експерт. Не підвищити тариф означатиме продовжити неефективну і недалекоглядну політику, яка викривлює ринок і породжує:

зростаючу ланцюгову заборгованість,

стримування інвестицій у сектор,

дає хибні сигнали учасникам ринку,

не стимулює енергоефективність.

Хронічно занижені ціни завжди мали популістичний характер, але вони є міною уповільненої дії, наслідки якої ми наразі спостерігаємо. В довгостроковому періоді така політика послаблює енергобезпеку країни та надійність електропостачання споживачів,

– каже Серебренніков.

Важливо додати, що підвищення тарифу важливо супроводжувати належною роз’яснювальною кампанією, а також інформуванням населення про можливі способи покращити енергоефективність побутових процесів:

Використання LED ламп,

Купівля більш енергоефективних побутових приладів,

Встановлення інтелектуальних лічильників,

Управління попитом (перенесення частини автоматизованих побутових процесів на нічний період, де "нічний" тариф удвічі нижчі за "денний").

На скільки може зрости тариф

Пан Богдан пояснює, що останнє підвищення тарифу – до 2,64 гривні – в середньому становило близько 75%. Наступне, найбільш ймовірно, буде дещо меншим.

Думаю, уряд не дозволить перетнути певну "психологічну" відмітку у 4 гривні за один крок і тариф становитиме десь між 3 і 4 гривні за кіловат-годину. Загалом, повністю реформувати тарифи на електрику для населення впродовж 2024 року не вдасться і процес може розтягнутися на наступні 2 – 3 роки,

– зауважує експерт.

Серебренніков радить повернути блоковий тариф, що залежить від місячного обсягу

електроспоживання домогосподарством.