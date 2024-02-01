Хто може не платити

Нині українцям надходять дві платіжки за газ: на використане "блакитне паливо" та його доставку. Проте є спосіб не платити за останньою із них.

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Особи, які вже давно не користуються газом, продовжують платити за його доставку, тому що досі під'єднані до мережі. Саме вони можуть розірвати договір та від’єднатися від мережі.

Зверніть увагу! Якщо з певних причин людина не хоче розривати договір, бо згодом знову почне користуватися газом, вона може платити мінімальну суму поки цього не робить.

Як остаточно розірвати договір

отримати Акт про припинення газопостачання;

звернутися до свого Оператора ГРМ і заявити про бажання розірвати договір;

якщо подача газу в приміщення не припиняється, то необхідно написати Оператору ГРМ заяву та розірвати договір.

Якщо Оператор ГРМ не хоче розривати договір на постачання природного газу, треба звернутися зі скаргою до НКРЕКП.