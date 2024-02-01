Кто может не платить

Сейчас украинцам поступают две платежки за газ: на использованное "голубое топливо" и его доставку. Однако есть способ не платить по последней из них.

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Лица, которые уже давно не пользуются газом, продолжают платить за его доставку, потому что до сих пор подключены к сети. Именно они могут расторгнуть договор и отсоединиться от сети.

Как окончательно расторгнуть договор

  • получить Акт о прекращении газоснабжения;
  • обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;
  • если подача газа в помещение не прекращается, то необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.

Если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор на поставку природного газа, надо обратиться с жалобой в НКРЕКП.