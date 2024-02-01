Кто может не платить

Сейчас украинцам поступают две платежки за газ: на использованное "голубое топливо" и его доставку. Однако есть способ не платить по последней из них.

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Лица, которые уже давно не пользуются газом, продолжают платить за его доставку, потому что до сих пор подключены к сети. Именно они могут расторгнуть договор и отсоединиться от сети.

Обратите внимание! Если по определенным причинам человек не хочет расторгать договор, потому что впоследствии снова начнет пользоваться газом, он может платить минимальную сумму пока этого не делает.

Как окончательно расторгнуть договор

получить Акт о прекращении газоснабжения;

обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;

если подача газа в помещение не прекращается, то необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.

Если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор на поставку природного газа, надо обратиться с жалобой в НКРЕКП.