Кто может не платить
Сейчас украинцам поступают две платежки за газ: на использованное "голубое топливо" и его доставку. Однако есть способ не платить по последней из них.
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Лица, которые уже давно не пользуются газом, продолжают платить за его доставку, потому что до сих пор подключены к сети. Именно они могут расторгнуть договор и отсоединиться от сети.
Как окончательно расторгнуть договор
- получить Акт о прекращении газоснабжения;
- обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;
- если подача газа в помещение не прекращается, то необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.
Если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор на поставку природного газа, надо обратиться с жалобой в НКРЕКП.