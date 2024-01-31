Тарифы на газ для населения

Напоминаем, что премьер-министр Денис Шмигаль еще раньше подчеркнул, что в Украине голубое топливо будет поставляться по фиксированной цене до 15 апреля 2024 года. Таким образом, тариф на газ до конца этого отопительного сезона не планируют повышать.

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Обратите внимание! Потребители, пользующиеся услугами "Нафтогаза", платят за кубометр газа 7,96 гривны.

У остальных поставщиков тарифы на газ составляют:

Стоимость воды в феврале

В комментарии 24 Канала эксперт по ЖКУ Кристина Ненно подчеркнула, что тариф на воду для украинцев должен возрасти.

Напоминаем, что летом за решением НКРЭКУ услуги по водоснабжению и водоотводу должны вырасти на 32% для водоканалов многих областных центров и крупных городов. Но это было подвергнуто критике высшим руководством страны.

В то же время Кристина Ненно объясняет, что удорожание должно произойти хотя бы на 30 – 50%.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Чисто теоретически, если будут повышать тариф на воду, то подорожание будет от 30% до 50%. Это если мы говорим о всей территории Украины.

Самые высокие и низкие тарифы за водоснабжение и водоотвод в Украине на февраль 2024 года:

Будет ли дорожать свет

Тарифы на электроэнергию останутся по-прежнему, как и тарифы на газ. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что этой зимой Правительство продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения 2,64 гривны за киловатт-час.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины В целом, этой зимой Правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения.

Шмигаль добавил, что на сегодняшний день ни в одном регионе Украины отключений нет и не планируется. Все потому, что после масштабных атак со стороны ворона энергосистему были проведены ремонты. Это придало энергетике 22 гигаватта мощности.

Впрочем, по мнению эксперта Богдана Серебренникова, с которым он поделился с 24 Каналом, ослабление гривны и инфляционные процессы могут давить на цену электричества. Он добавляет что последующее повышение тарифа на свет может произойти уже в этом году, а именно весной или летом.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям аналитический центр DiXI Group Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода весной или летом и снова будет носить частичный характер.

Заметьте! Рыночная стоимость света для населения составляет в несколько раз больше реальной цены. Только несколько месяцев назад этот показатель составлял 8 гривен за киловатт-час.