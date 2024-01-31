Тарифи на газ для населення

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще раніше наголосив, що в Україні блакитне паливо будуть постачати за фіксованою ціною до 15 квітня 2024 року. Таким чином, тариф на газ до кінця цього опалювального сезону не планують підвищувати.

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Зверніть увагу! Споживачі, що користуються послугами "Нафтогазу", платять за кубометр газу 7,96 гривні.

У решти постачальників тарифи на газ становлять:

Вартість води у лютому

У коментарі 24 Каналу експертка з ЖКП Христина Ненно наголосила, що тариф на воду для українців повинен зрости.

Нагадуємо, що влітку за рішенням НКРЕКП послуги на водопостачання та водовідведення мали зрости на 32% для водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст. Але це було розкритиковано вищим керівництвом країни.

Водночас Христина Ненно пояснює, що здорожчання повинно відбутися хоча б на 30 – 50%.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунальних послуг Чисто теоретично, якщо підвищуватимуть тариф на воду, то здорожчання буде від 30% до 50%. Це якщо ми говоримо про всю територію України.

Найвищі та найнижчі тарифи за водопостачання та водовідведення в Україні станом на лютий 2024 року:

Чи дорожчатиме світло

Тарифи на електроенергію залишаться без змін, як і тарифи на газ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цієї зими Уряд продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення.

Шмигаль додав, що на сьогодні у жодному регіоні України відключень немає і не планується. Все через те, що після масштабних атак з боку ворона енергосистему були проведені ремонти. Це додало енергетиці 2,2 гігавата потужності.

Втім на думку експерта Богдана Серебреннікова, якою він поділився з 24 Каналом, послаблення гривні та інфляційні процеси можуть тиснути на ціну електрики. Він додає, що наступне підвищення тариф на світло може відбутися вже цьогоріч, а саме навесні або влітку.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Втім, скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову носитиме частковий характер.

Зауважте! Ринкова вартість світла для населення становить у декілька разів більше, ніж реальна ціна. Лише декілька місяців тому цей показник становив 8 гривень за кіловат-годину.