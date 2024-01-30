Кого отключат от света за долги
Пока известно, что просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области перед компанией YASNO составляет 13 миллиарда гривен.
Читайте также: Повышению таки быть: тарифы на электроэнергию в 2024 году изменятся
Законодательством не определена минимальная сумма долга по отключению должников. Отключения начались с 29 января и в первую очередь будут применены к клиентам, имеющим наибольший срок и сумму задолженности,
– объяснили в компании.
В YASNO объяснили, что их клиенты получают уведомление о наличии долга в приложении, через мессенджеры или в личном кабинете. Отключение может произойти не ранее чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика.
Отключения будут проводиться только на неоккупированных территориях и там, где не ведутся боевые действия. К слову банковские переводы могут относиться в течение 3 дней и нужно учесть при уплате долгов.