Когда вырастут тарифы

Олег Попенко рассказал для 24 Канала, что цены на электроэнергию в 2024 году вырастут дважды. Стоимость может увеличиться очень существенно.

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Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды за год. То есть один рост будет ориентировочно 1 мая – 1 июня, а второе 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а потом 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть.

Стоимость света может вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

Вырастут ли цены во время отопительного сезона

Герман Галущенко заверил украинцев, что в течение отопительного сезона, цены на электроэнергию останутся постоянными.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Когда происходят различные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышение тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения приняты, есть постановление правительства, действующее до конца апреля и устанавливающее уровень тарифов. Все остальное – домыслы, которые являются обычными манипуляциями.

Напомним! Сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час.