Главная задача Зеленского не в том, чтобы убедить Путина, – эксперт о встрече в Париже

О встрече в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря, и о необходимости Владимиру Зеленскому прежде всего убедить Запад – в программе 24 канала "Политическая анатомия" рассказала международный эксперт Елена Снигирь.

На встрече в Париже будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

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По мнению международного эксперта, Зеленскому важно убеждать Запад, так как с Путиным – это невозможный вариант.

Я хочу подчеркнуть, что главная задача Зеленского в Париже даже не убедить Путина, а убедить Меркель и Макрона, усилить собственную позицию. Потому что Путина нечего убеждать, потому что он не готов. Проблема в том, какие у России цели в отношении Украины,

– отметила Снигирь.

Также она добавила, что Украине удалось убедить Запад в том, чтобы Минские договоренности выполнялись в порядке: сначала – безопасность, а потом выборы. Ведь в соглашении нигде не зафиксировано, что они читаются в хронологическом порядке, там просто перечень требований. Кроме того, подчеркнула эксперт, должен быть буферный период между закрытием границы и выборами.

► Макрон и Меркель – союзники Украины или России

Елена Снигирь заявила, что не сводила бы тезис к такому выбору: Макрон и Меркель союзники Украины или Путина. Они прежде всего отстаивают интересы Германии и Франции. Все зависит уже от Президента Владимира Зеленского. Насколько он сможет их убедить в том, что интересы Украины, Германии и Франции совпадают.

Между тем политолог Олег Петровец в прогаме "Политанатомия" отметил иначе.

Мы видим риторику Макрона, что он говорит? Он говорит, что Россия не такой уж и враг, и Путин не такой плохой. Сейчас он начинает заигрывать против Трампа с Россией, говоря, что у него "умер мозг",

– сообщил политолог Олег Петровец.



На нормандской встрече Меркель и Макрон будут по разные стороны баррикад? / Фото Getty

Какого мнения другие эксперты относительно Макрона и Меркель – читайте здесь.

► Планы Путина на встрече в Париже

Политолог Олег Петровец отметил, что Путин едет на встречу с одной целью – он видит, что на этой встрече может что-то для себя урвать.

Ему будет трудно переломить Украину в ситуации (транзита газа, – 24 канал) на год контракта. Нам интересно привлечь к этому процессу еще и Европу, чтобы был контроль трехсторонний,

– сказал Петровец.

Расширенное мнение политолога о планах Путина – читайте здесь.

Также в программе "Политанатомия": Роман Труба и ГБР

► "Труба институционально не в состоянии управлять чем-либо"

За четыре месяца пребывания на посту глава ГБР Роман Труба не сделал ни одного шага против действующего президента. Кроме того, он делал немало лояльных заявлений, а также делал все то, о чем его просили. Об этом отметил эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов.

По словам эксперта, есть две основные причины смещения с должности Романа Трубы. Первая – институциональная несостоятельность, вторая – максимальная токсичность.

Больше о влиянии токсичного Портнова на ГБР – читайте здесь.

► "Портнов сделал Порошенко" медвежью услугу"

Дела против Порошенко в ГБР играют ему на руку, так как они были созданы на основе заявлений Портнова. Таким образом пятый президент может уверенно заявлять о политизированности решений. Об этом в программе рассказал руководитель ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак.

"Фактически, Портнов сделал Порошенко очень хорошую "медвежью услугу". Человек, который рвал на себе рубашку и говорил: "Я вот сейчас засажу Порошенко" – просто заносит в ГБР юридический мусор. Там нет даже аргументов с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса для того, чтобы там что-то открывать", – подчеркнул Чумак.



Порошенко может использовать дела в ГБР в свою пользу

Больше о том, как Порошенко может воспользоваться этим – читайте здесь.

Видео второй части "Политанатомии" за 6 декабря 2019: