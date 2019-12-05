Он институционально не способен руководить чем-либо, – эксперт о Трубе

За четыре месяца пребывания на посту глава ГБР Роман Труба не сделал ни одного шага против действующего президента. Кроме того, он делал немало лояльных заявлений, а также делал все то, о чем его просили.

Об этом в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" отметил эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов.

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По словам эксперта, есть две основные причины смещения с должности Романа Трубы. Первая – институциональная несостоятельность, вторая – максимальная токсичность.

Токсичным его сделала связь с господином Портновым,

– отметил Леменов.

О Портнове

Также эксперт пояснил: например, если в ГБР пишется кейс из 12 заявлений о преступлениях, то регистрируют максимум одно-два. Между тем есть другая статистика: в ГБР из 12 заявлений Портнова все получили статус "уголовных дел".

Он (Портнов – 24 канал) как Майкл Джордан, только в юриспруденции,

– прокомментировал Леменов.

Кто такой Портнов?Юрист и политик, который работал на команду президента-беглеца Виктора Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" в 2014 году, направленные против Евромайдана. После событий Революции Достоинства сбежал в Россию, впоследствии в течение некоторого времени жил в Австрии.



Ранее Портнов находился под санкциями Евросоюза. Однако политика исключили из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". На сегодня Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит бывшему главе государства Петру Порошенко.



Кроме этого, Андрей Портнов известен своими скандалами с журналистами. В частности, он постоянно называет представителей СМИ бранными словами.



Андрей Портнов

О прекращении полномочий директора Госбюро расследований 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2116 о внесении правок в закон о ГБР.



Одна из принятых Радой поправок в закон о ГБР позволит специалистам, которые расследовали дела убийств во время протестов на Майдане, продолжить работу. То есть, новые следователи не будут начинать с самого начала. 22 ноября адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.



Другие правки предусматривают досрочное прекращение полномочий директора Госбюро расследований (Романа Трубы – 24 канал) и его заместителей. Временно исполняющего обязанности главы ГБР президент должен назначить в течение пяти дней с момента вступления этого закона в силу.