Кассетный скандал в ГБР: "Слуга народа" анонсировала расследование против Трубы
Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, если правоохранители обнаружат состав преступления в скандальных записях разговоров в его кабинете.
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что увольнение Трубы с должности главы ГБР не станет для него гарантией избежания ответственности, пишет "Обозреватель".
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"К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически ангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его многочасовые записи разговоров, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – отметила Верещук.
Нардеп убеждена, что правоохранители должны расследовать опубликованные в телеграме многочасовые записи разговоров из кабинета главы ГБР и проверить, действительно ли это голос Трубы.
Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами из телеграм-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также органы должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет,
– добавила она.
По словам Верещук, отставка Трубы из ГБР не станет для него индульгенцией.
"Должна существовать неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подытожила политик.
Почему Трубу увольняют?3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№ 2116). Согласно документу, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят. Все потому, что руководителей ГБР теперь будет выбирать конкурсная комиссия, в которую будут входить 3 членов от парламента, 3 – от президента, 2 – от правительства.
Кассетные скандалы ГБР с Трубой: главное
- 20 ноября в сети обнародовали первые записи с якобы разговорами главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.
- В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела по вызову на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; дело "Приватбанка"; дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупки для армии.
- Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными, "поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все, что угодно".
- 3 декабря в сети появились новые записи из кабинета главы ГБР. Они касаются разговоров чиновника по делам олигарха Игоря Коломойского, Петра Порошенко, председателя НАБУ Артема Сытника и его вероятного вмешательства в американские выборы.