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      Кассетный скандал в ГБР: "Слуга народа" анонсировала расследование против Трубы

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      Записи разговоров с главой ГБР Трубой будут расследовать / obozrevatel.com

      Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, если правоохранители обнаружат состав преступления в скандальных записях разговоров в его кабинете.

      Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что увольнение Трубы с должности главы ГБР не станет для него гарантией избежания ответственности, пишет "Обозреватель".

      Важно: Кассетный скандал в ГБР: НАБУ не будет открывать уголовное дело – документ

      "К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически ангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его многочасовые записи разговоров, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – отметила Верещук.

      Нардеп убеждена, что правоохранители должны расследовать опубликованные в телеграме многочасовые записи разговоров из кабинета главы ГБР и проверить, действительно ли это голос Трубы.

      Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами из телеграм-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также органы должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет,
      – добавила она.

      По словам Верещук, отставка Трубы из ГБР не станет для него индульгенцией.

      "Должна существовать неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подытожила политик.

      Почему Трубу увольняют?3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№ 2116). Согласно документу, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят. Все потому, что руководителей ГБР теперь будет выбирать конкурсная комиссия, в которую будут входить 3 членов от парламента, 3 – от президента, 2 – от правительства.

      Кассетные скандалы ГБР с Трубой: главное

      • 20 ноября в сети обнародовали первые записи с якобы разговорами главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.
      • В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела по вызову на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; дело "Приватбанка"; дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупки для армии.
      • Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными, "поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все, что угодно".
      • 3 декабря в сети появились новые записи из кабинета главы ГБР. Они касаются разговоров чиновника по делам олигарха Игоря Коломойского, Петра Порошенко, председателя НАБУ Артема Сытника и его вероятного вмешательства в американские выборы.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Прослушка Труби Расследования Слуга народа Ирина Верещук Роман Труба
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