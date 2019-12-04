Кассетный скандал в ГБР: "Слуга народа" анонсировала расследование против Трубы

Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, если правоохранители обнаружат состав преступления в скандальных записях разговоров в его кабинете.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что увольнение Трубы с должности главы ГБР не станет для него гарантией избежания ответственности, пишет "Обозреватель".

Важно: Кассетный скандал в ГБР: НАБУ не будет открывать уголовное дело – документ

"К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически ангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его многочасовые записи разговоров, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – отметила Верещук.

Нардеп убеждена, что правоохранители должны расследовать опубликованные в телеграме многочасовые записи разговоров из кабинета главы ГБР и проверить, действительно ли это голос Трубы.

Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами из телеграм-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также органы должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет,

– добавила она.

По словам Верещук, отставка Трубы из ГБР не станет для него индульгенцией.

"Должна существовать неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подытожила политик.

Почему Трубу увольняют?3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№ 2116). Согласно документу, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят. Все потому, что руководителей ГБР теперь будет выбирать конкурсная комиссия, в которую будут входить 3 членов от парламента, 3 – от президента, 2 – от правительства.

Кассетные скандалы ГБР с Трубой: главное