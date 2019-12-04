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      Касетний скандал у ДБР: "Слуга народу" анонсувала розслідування проти Труби

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      Записи розмов з голови ДБР Труби будуть розслідувати / obozrevatel.com

      Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба має понести покарання, якщо правоохоронці виявлять склад злочину у скандальних записах розмов з його кабінету.

      Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зауважила, що звільнення Труби з посади глави ДБР не стане для нього гарантією уникнення відповідальності, пише "Обозреватель".

      Важливо: Касетний скандал в ДБР: НАБУ не відкриватиме кримінальну справу – документ

      "До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – наголосила Верещук.

      Нардепка переконана, що правоохоронці мають розслідувати опубліковані в телеграмі багатогодинні записи розмов з кабінету голови ДБР та перевірити, чи справді це голос Труби.

      Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з телеграм-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також органи повинні довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні,
      – додала вона.

      За словами Верещук, відставка Труби з ДБР не стане для нього індульгенцією.

      "Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підсумувала політик.

      Чому Трубу звільняють?3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№ 2116). Згідно з документом, чинного директора ДБР Трубу та його заступників звільнять. Усе тому, що керівників ДБР тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 членів від парламенту, 3 – від президента, 2 – від уряду.

      Касетні скандали ДБР з Трубою: головне

      • 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.
      • У цих розмовах Труба нібито обговорював справи щодо виклику на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.
      • Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".
      • 3 грудня у мережі з'явились нові записи з кабінету голови ДБР. Вони стосують розмов чиновника щодо справ олігарха Ігоря Коломойського, Петра Порошенка, голови НАБУ Артема Ситника та його ймовірне втручання в американські вибори.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Роман Труба Ірина Верещук Слуга народу Розслідування Прослушка Труби
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