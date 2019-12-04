Касетний скандал у ДБР: "Слуга народу" анонсувала розслідування проти Труби

Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба має понести покарання, якщо правоохоронці виявлять склад злочину у скандальних записах розмов з його кабінету.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зауважила, що звільнення Труби з посади глави ДБР не стане для нього гарантією уникнення відповідальності, пише "Обозреватель".

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"До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – наголосила Верещук.

Нардепка переконана, що правоохоронці мають розслідувати опубліковані в телеграмі багатогодинні записи розмов з кабінету голови ДБР та перевірити, чи справді це голос Труби.

Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з телеграм-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також органи повинні довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні,

– додала вона.

За словами Верещук, відставка Труби з ДБР не стане для нього індульгенцією.

"Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підсумувала політик.

Чому Трубу звільняють?3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№ 2116). Згідно з документом, чинного директора ДБР Трубу та його заступників звільнять. Усе тому, що керівників ДБР тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 членів від парламенту, 3 – від президента, 2 – від уряду.

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