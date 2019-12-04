Касетний скандал у ДБР: "Слуга народу" анонсувала розслідування проти Труби
Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба має понести покарання, якщо правоохоронці виявлять склад злочину у скандальних записах розмов з його кабінету.
Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зауважила, що звільнення Труби з посади глави ДБР не стане для нього гарантією уникнення відповідальності, пише "Обозреватель".
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"До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – наголосила Верещук.
Нардепка переконана, що правоохоронці мають розслідувати опубліковані в телеграмі багатогодинні записи розмов з кабінету голови ДБР та перевірити, чи справді це голос Труби.
Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з телеграм-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також органи повинні довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні,
– додала вона.
За словами Верещук, відставка Труби з ДБР не стане для нього індульгенцією.
"Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підсумувала політик.
Чому Трубу звільняють?3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№ 2116). Згідно з документом, чинного директора ДБР Трубу та його заступників звільнять. Усе тому, що керівників ДБР тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 членів від парламенту, 3 – від президента, 2 – від уряду.
Касетні скандали ДБР з Трубою: головне
- 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.
- У цих розмовах Труба нібито обговорював справи щодо виклику на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.
- Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".
- 3 грудня у мережі з'явились нові записи з кабінету голови ДБР. Вони стосують розмов чиновника щодо справ олігарха Ігоря Коломойського, Петра Порошенка, голови НАБУ Артема Ситника та його ймовірне втручання в американські вибори.