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      Касетний скандал в ДБР: НАБУ не відкриватиме кримінальну справу – документ

      525 Читать новость на русском
      Роман Труба / LIGA.net

      Національне антикорупційне бюро вивчило аудіозаписи в телеграм-каналі, на яких нібито зафіксовані розмови у кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Підстав для початку розслідування детективи не знайшли.

      Про це повідомила пресслужба НАБУ у відповідь на запит LIGA.net.

      Це цікаво: Труба влаштував закриту вечірку після касетного скандалу в ДБР: відео


      НАБУ не відкриватиме кримінальне провадження у справі касетного скандалу в ДБР / Liga.net

      За словами співрозмовника журналістів у НАБУ, під час аналізу вони не знайшли фактів, які б детективи могли розслідувати за корупційними статтями.

      Що відомо про скандальні записи з Трубою? 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

      У цих розмовах Труба нібито обговорював справи щодо виклику на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії. Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією.

      Водночас Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".

      Дивіться сюжет 24 каналу щодо касетного скандалу з главою ДБР:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Роман Труба НАБУ Касетний скандал
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