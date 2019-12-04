Труба влаштував закриту вечірку після касетного скандалу в ДБР: відео

Керівник Держбюро розслідувань Роман Труба після зливу прослушки, на якій нібито звучить його голос, був присутній на вечірці в одному із ресторанів Києва. Святкували річницю створення ДБР.

За даними журналістів Bihus.info, на вечірці були присутні також його перша заступниця Ольга Варченко і співробітники львівського управління ДБР.

Важливо: Касетний скандал у ДБР: головне про нові записи з кабінету Труби

Вечірка відбулася 29 листопада – через 10 днів після появи записів прослушки.

Коли журналістів помітили біля ресторану, то викликали поліцію. Після того, як Bihus.info звернулося до пресслужби ДБР за коментарем з приводу святкування, керівництво Бюро почали таємно вивозити з вечірки.

Що відомо про перші скандальні записи з Трубою? 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.



У цих розмовах Труба нібито обговорював справи щодо виклику на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії. Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією.



Водночас Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".

Дивіться сюжет 24 каналу щодо касетного скандалу з главою ДБР: