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      Труба влаштував закриту вечірку після касетного скандалу в ДБР: відео

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      Роман Труба / соцмережі

      Керівник Держбюро розслідувань Роман Труба після зливу прослушки, на якій нібито звучить його голос, був присутній на вечірці в одному із ресторанів Києва. Святкували річницю створення ДБР.

      За даними журналістів Bihus.info, на вечірці були присутні також його перша заступниця Ольга Варченко і співробітники львівського управління ДБР.

      Важливо: Касетний скандал у ДБР: головне про нові записи з кабінету Труби

      Вечірка відбулася 29 листопада – через 10 днів після появи записів прослушки.

      Коли журналістів помітили біля ресторану, то викликали поліцію. Після того, як Bihus.info звернулося до пресслужби ДБР за коментарем з приводу святкування, керівництво Бюро почали таємно вивозити з вечірки.

      Що відомо про перші скандальні записи з Трубою? 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

      У цих розмовах Труба нібито обговорював справи щодо виклику на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії. Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією.

      Водночас Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".

      Дивіться сюжет 24 каналу щодо касетного скандалу з главою ДБР:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Державне бюро розслідувань Касетний скандал
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