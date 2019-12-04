Труба устроил закрытую вечеринку после кассетного скандала в ГБР: видео

Руководитель Госбюро расследований Роман Труба после слива прослушки, на которой якобы звучит его голос, присутствовал на вечеринке в одном из ресторанов Киева в честь годовщины создания ГБР.

По данным журналистов Bihus.info, на вечеринке присутствовали также его первая заместительница Ольга Варченко и сотрудники львовского управления ГБР.

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Вечеринка состоялась 29 ноября – через 10 дней после появления записей прослушки.

Когда журналистов заметили возле ресторана, то вызвали полицию. После того, как Bihus.info обратилось к пресс-службе ГБР за комментарием по поводу празднования, руководство Бюро начали тайно вывозить с вечеринки.

Что известно о первых скандальных записях с Трубой?20 ноября в сети обнародовали первые записи с якобы разговорами председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.



В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела о вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрении бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; деле "Приватбанка"; деле самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупке для армии. Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией.



В то же время Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными, "поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все, что угодно".

Смотрите сюжет 24 канала относительно кассетного скандала с главой ГБР: