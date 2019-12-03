Касетний скандал у ДБР: з'явились нові записи з кабінету Труби

Касетний скандал з головою Державного бюро розслідувань Романом Трубою набирає нових обертів. У мережу злили нову порцію записів розмов чиновника, що стосуються справ олігарха Коломойського, Порошенка та втручання в американські вибори.

Аудіозаписи, що були зроблені в кабінеті голови ДБР, оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

Частина перша: Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби

Які резонансні справи і з ким обговорював Труба?

Справа Коломойського. Керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко вимагає у Труби припинити обшуки, що стосуються нафтових інтересів олігарха Ігоря Коломоського. Не лізти у цю справу детективів просив сам керівник Офісу Президента Андрій Богдан, якому особисто дзвонив бізнесмен.



"Швидко закривайте цю справу бл*дську. Я надішлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман (Труба) все вирішив. І ще Беня буде винен Роману", – сказав Удовиченко.

Справа Ситника і американські вибори. У цій розмові фігурують начебто голова ДБР Роман Труба, керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР Олександр Туру, голова Офісу Президента Андрій Богдан та керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко.



Труба заслухав від підлеглих про "втручання" керівника НАБУ Артема Ситника у вибори США та "рівненську справу Ситника", завдяки якій ОПУ може його відправити у відставку в будь-який момент.



Після цього голова ДБР зателефонував Богдану і пообіцяв, що не підведе його зі справою Ситника. Сам голова ОПУ розповів, що "хвалив Трубу перед американцями" і вимагав результату по справі.

Рівненська справа Ситника пов’язана з корупцією. На нього склали адмінпротокол через елітний відпочинок на одній із мисливських баз у Рівненській області. Його нібито оплатили інші люди, а директор НАБУ не вказав суму у декларації.

Чому Ситника звинувачують у втручанні у вибори США? 21 березня Генпрокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження про імовірне втручання Ситника у вибори президента США у 2016 році.



Тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко пояснив, що Ситник нібито повідомляв американським ЗМІ, що у списках "чорної каси" "Партії регіонів" є ім’я Пола Манафорта. Останній очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа на виборах президента США, проте через скандал "чорної бухгалтерії" пішов у відставку.



Сам Ситник називав ці звинувачення абсурдом і заявив, що ФБР не допитувало його щодо втручання в американські вибори 2016 року.

Справа Порошенка. Труба висловив невдоволення керівнику Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олегу Корецькому через справу Порошенка. Керівник ДБР переконаний, що його підлеглий допитує п'ятого президента не по тій справі. Ти довго думав, щоб його по землі викликати? У нас що адекватних справ немає?

– обуруювався Труба. Після цього голова ДБР висловив думку, що справу по землі Порошенко може назвати політичною, оскільки він там проходить лише як свідок.

Що треба знати про справи проти Порошенка? У Державному бюро розслідувань є 13 кримінальних справ, у яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. Основні з них:



Сам Порошенко на допити з'явився лише 3 рази, 20 разів – не з'явився. Як стверджує ДБР, під час допитів він не сприяв слідчим у встановлені істини у справі.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

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