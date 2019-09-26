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      У НАБУ відхрестились від прослушки керівника ДБР Труби

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      Артем Ситник
      Артем Ситник / radiosvoboda.org

      У Національному антикорупційному бюро України запевнили, що не мають відношення до "прослушки" директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

      Голова НАБУ Артем Ситник наполягає, що підконтрольний йому орган не причетний до прослуховування Романа Труби.

      Важливо: У кабінеті директора ДБР Труби знайшли прослушку

      Це не ми,
      — сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи мають стосунок детективи НАБУ до встановлення цієї "прослушки".

      Зверніть увагу: Може зашкодити розслідуванню резонансних справ, – ДБР про "прослушку", знайдену в Труби

      Що відомо про скандал із прослуховуванням директора ДБР?

      21 вересня директор ДБР Роман Труба повідомив, що в його робочому кабінеті виявили "прослушку". Вона була професійно вмонтована в систему вентиляції. У ДБР заявили, що "прослушка" у кабінеті директора може нашкодити розслідуванню справ. 

      Труба не виключає, що прослуховування його кабінету може бути пов'язане з провадженями ДБР, у яких фігурують відомі політики. 

      Цікаво, що зараз ДБР розслідує аж 12 проваджень, у яких фігурує п’ятий український президент Петро Порошенко. У всіх справах він проходить як свідок, підозр йому не вручали.

      Які повноваження в ДБР?Це – правоохоронний орган, що займається розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці, в тому числі – міністри.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань НАБУ Роман Труба Артем Ситник
      Джерело: 24 канал
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