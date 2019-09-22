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      Може зашкодити розслідуванню резонансних справ, – ДБР про "прослушку", знайдену в Труби

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      ДБР
      ДБР / Ілюстративне фото

      У робочому кабінеті очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби знайшли пристрої для прослуховування. Це наврядчи якось повпливає на його репутацію, втім, може зашкодити слідству, яке займається резонансними справами.

      Раніше сам Труба припустив, що прослуховування його кабінету може бути пов'язане з провадженнями ДБР, у яких фігурують політики. Своєю чергою речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова наголосила: в кабінеті директора Труби часто проводяться важливі наради щодо резонансних справ.

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      "Там іноді озвучують інформацію, яка є таємницею досудового розслідування. Йдеться про серйозні ризики, – інформація, що може бути завчасно розкрита, зашкодить фінальному етапу досудового розслідування окремих проваджень. Слід пам'ятати, що до підслідності ДБР входять такі суб'єкти, як високопосадовці, правоохоронці та судді", – зауважила вона.

      Іванова також уточнила, що апаратуру для прослуховування в кабінеті Труби випадково виявила прибиральниця. Вона провітрювала приміщення і помітила у вентиляції апаратуру для прослуховування. Жінка негайно повідомила про це інших працівників ДБР та поліцію.

      Поки що нам невідомо, для чого і ким вона була туди вмонтована, і за яких умов. Просто, елементарно, це зробити було неможливо. Вочевидь, це працювали люди, які розбираються в цьому,
      – додала речниця бюро.

      Які повноваження в ДБР?Це – правоохоронний орган, що займається розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці, в тому числі – міністри.

      Цікаво, що зараз ДБР розслідує аж 12 проваджень, у яких фігурує п’ятий український президент Петро Порошенко. У всіх справах він проходить як свідок, підозр йому не вручали.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Державне бюро розслідувань Роман Труба
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