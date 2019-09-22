17:20
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Может помешать расследованию резонансных дел, – ГБР о "прослушке", найденной в Трубы

      9 Читати новину українською
      ГБР
      ГБР / Иллюстративное фото

      В рабочем кабинете главы Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли устройства для прослушивания. Это вряд ли как-то повлияет на его репутацию, впрочем, может помешать следствию, которое занимается резонансными делами.

      Ранее сам Труба предположил, что прослушивание его кабинета может быть связано с производствами ГБР, в которых фигурируют политики. В свою очередь пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в комментарии "112 каналу" отметила: в кабинете директора Трубы часто проводятся важные совещания по резонансным делам.

      Интересно: ГБР получило доступ к секретным документам по делу захвата моряков: детали

      "Там иногда озвучивают информацию, являющейся тайной досудебного расследования. Речь идет о серьезных рисках, – информация, которая может быть заблаговременно раскрыта, повредит финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Следует помнить, что к подследственности ГБР входят такие субъекты, как чиновники, правоохранители и судьи", – отметила она.

      Иванова также уточнила, что аппаратуру для прослушивания в кабинете Трубы случайно обнаружила уборщица. Она проветривала помещение и заметила в вентиляции устройство. Женщина немедленно сообщила об этом другим работникам ГБР и полиции.

      Пока нам неизвестно, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Просто, элементарно, это сделать было невозможно. Очевидно, это работали люди, которые разбираются в этом,
      – добавила пресс-секретарь бюро.

      Каковы полномочия ГБР?
      Это – правоохранительный орган, занимающийся расследованием уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие чиновники, в том числе – министры.

      Интересно, что сейчас ГБР расследует аж 12 производств, в которых фигурирует пятый украинский президент Петр Порошенко. Во всех делах он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.

      blog_ava
      Лунный календарь на сентябрь 2019
      сегодня
      11142
      Теги: Новости политики Новости Украины Роман Труба Государственное бюро расследований
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вибори як тест на демократію: досвід Норвегії
      сегодня , 16:05 Вибори як тест на демократію: досвід Норвегії
      Блог Медіа 155
      Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      сегодня , 16:00 Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      Павло Казарін 237
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сегодня , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 973
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сегодня , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 3560
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук