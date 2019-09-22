Может помешать расследованию резонансных дел, – ГБР о "прослушке", найденной в Трубы

В рабочем кабинете главы Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли устройства для прослушивания. Это вряд ли как-то повлияет на его репутацию, впрочем, может помешать следствию, которое занимается резонансными делами.

Ранее сам Труба предположил, что прослушивание его кабинета может быть связано с производствами ГБР, в которых фигурируют политики. В свою очередь пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в комментарии "112 каналу" отметила: в кабинете директора Трубы часто проводятся важные совещания по резонансным делам.

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"Там иногда озвучивают информацию, являющейся тайной досудебного расследования. Речь идет о серьезных рисках, – информация, которая может быть заблаговременно раскрыта, повредит финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Следует помнить, что к подследственности ГБР входят такие субъекты, как чиновники, правоохранители и судьи", – отметила она.

Иванова также уточнила, что аппаратуру для прослушивания в кабинете Трубы случайно обнаружила уборщица. Она проветривала помещение и заметила в вентиляции устройство. Женщина немедленно сообщила об этом другим работникам ГБР и полиции.

Пока нам неизвестно, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Просто, элементарно, это сделать было невозможно. Очевидно, это работали люди, которые разбираются в этом,

– добавила пресс-секретарь бюро.

Каковы полномочия ГБР?

Это – правоохранительный орган, занимающийся расследованием уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие чиновники, в том числе – министры.



Интересно, что сейчас ГБР расследует аж 12 производств, в которых фигурирует пятый украинский президент Петр Порошенко. Во всех делах он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.