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      ГБР получило доступ к секретным документам по делу захвата моряков: детали

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      Захваченные Россией украинские катера еще не вернули
      Захваченные Россией украинские катера еще не вернули / bbc

      Печерский райсуд Киева разрешил ГБР изъять из Офиса Президента секретные документы, касающиеся захвата украинских моряков россиянами вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Речь идет о ряде документов, составляющих государственную тайну.

      Сначала следователям предоставили временный доступ к оригиналам вещей и документов, находящихся во владении Совета национальной безопасности и обороны. Но следователи их не получили, так как для снятия копий в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимо разрешение Администрации Президента. Из-за отказа ГБР обратилось в суд. Об этом говорится в материалах суда.

      К теме: О чем допрашивали Порошенко в ГБР: комментарий пятого президента

      Так, в инстанции такое разрешение Государственном бюро расследований предоставили.

      Предоставить следователю ГБР временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий, находящихся во владении Офиса Президента Украины, в том числе к документам с грифом "для служебного пользования" и документам, составляющим государственную тайну,
      – говорится в решении суда.

      К каким документам у следственных ГБР теперь есть доступ?

      1. Указ Президента Украины "О решении СНБО от 12 октября 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе";
      2. Указ Президента Украины "О решении СНБО от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного положения в Украине";
      3. Указ Президента Украины № 392/2018 от 26 ноября 2018 года;
      4. Указ Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 26 ноября 2018 года;
      5. Закон Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 26 ноября 2018 года.

      Важно! Государственное бюро расследований начало допрашивать 24 украинских моряков по делу об их захвате Россией у Керченского пролива после возвращения военных в Украину. Также пятый президент Украины Петр Порошенко тогда же заявил, что во время допроса в ГБР ему задавали вопросы относительно инцидента в Керченском проливе. Это делают в рамках производства о "керченском инциденте". Дело возбудили по инициативе одиозного Андрея Портнова.

      Как украинские моряки попали в плен в России?

      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В конце мая Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на родину. Впрочем, в конце вернуться ребятам в Украину удалось аж 7 сентября – в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

      моряки Керченська протока
      24 украинских моряка, которых взяла в плен Россия / инфографика 24 канала

      Следует заметить, что после захвата украинских моряков Россией в некоторых регионах Украины было введено военное положение. Оно продлилось месяц.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Судьи Военное положение в Украине Петр Порошенко Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Государственное бюро расследований
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