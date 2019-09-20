ДБР отримало доступ до секретних документів у справі захоплення моряків: деталі

Печерський райсуд Києва дозволив ДБР вилучити з Офісу Президента таємні документи, що стосуються захоплення українських моряків росіянами поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Йдеться про низку документів, що становлять державну таємницю.

Спочатку слідчим надали тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні Ради національної безпеки і оборони. Але слідчі їх не отримали, бо для зняття копій, відповідно до вимог чинного законодавства, необхідний дозвіл Адміністрації Президента. Через відмову ДБР звернулося до суду. Про це мовиться у матеріалах суду.

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Так, в інстанції такий дозвіл Державному бюро розслідувань надали.

Надати слідчому ДБР тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Офісу Президента України, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю,

– мовиться у рішенні суду.

До яких документів у слідчих ДБР тепер є доступ?

Указ президента України "Про рішення РНБО від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовських морях і Керченській протоці"; Указ президента України "Про рішення РНБО від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення суверенітету і незалежності та введення воєнного стану в Україні"; Указ президента України № 392/2018 від 26 листопада 2018 року; Указ президента України "Про введення воєнного стану в України" від 26 листопада 2018 року; Закон України "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 26 листопада 2018 року.

Важливо! Державне бюро розслідувань почало допитувати 24 українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки після повернення військових до України. Також п'ятий президент України Петро Порошенко тоді ж заявив, що під час допиту у ДБР йому ставили питання стосовно інциденту в Керченській протоці. Це роблять у межах провадження про "керченський інцидент". Справу порушили за ініціативою одіозного Андрія Портнова.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?

25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім, врешті повернутися хлопцям до України вдалося аж 7 вересня – в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.



24 українських моряки, яких взяла у полон Росія/ інфографіка 24 каналу

Слід зауважити, що після захоплення українських моряків Росією в деяких регіонах України був запроваджений воєнний стан. Він протривав місяць.