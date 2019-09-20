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      ДБР отримало доступ до секретних документів у справі захоплення моряків: деталі

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      Захоплені Росією українські катери ще не повернули
      Захоплені Росією українські катери ще не повернули / bbc

      Печерський райсуд Києва дозволив ДБР вилучити з Офісу Президента таємні документи, що стосуються захоплення українських моряків росіянами поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Йдеться про низку документів, що становлять державну таємницю.

      Спочатку слідчим надали тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні Ради національної безпеки і оборони. Але слідчі їх не отримали, бо для зняття копій, відповідно до вимог чинного законодавства, необхідний дозвіл Адміністрації Президента. Через відмову ДБР звернулося до суду. Про це мовиться у матеріалах суду.

      До теми: Про що допитували Порошенка у ДБР: коментар п'ятого президента

      Так, в інстанції такий дозвіл Державному бюро розслідувань надали.

      Надати слідчому ДБР тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Офісу Президента України, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю,
      – мовиться у рішенні суду.

      До яких документів у слідчих ДБР тепер є доступ?

      1. Указ президента України "Про рішення РНБО від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовських морях і Керченській протоці";
      2. Указ президента України "Про рішення РНБО від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення суверенітету і незалежності та введення воєнного стану в Україні";
      3. Указ президента України № 392/2018 від 26 листопада 2018 року;
      4. Указ президента України "Про введення воєнного стану в України" від 26 листопада 2018 року;
      5. Закон України "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 26 листопада 2018 року.

      Важливо! Державне бюро розслідувань почало допитувати 24 українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки після повернення військових до України. Також п'ятий президент України Петро Порошенко тоді ж заявив, що під час допиту у ДБР йому ставили питання стосовно інциденту в Керченській протоці. Це роблять у межах провадження про "керченський інцидент". Справу порушили за ініціативою одіозного Андрія Портнова.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?

      25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім, врешті повернутися хлопцям до України вдалося аж 7 вересня – в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

      моряки Керченська протока
      24 українських моряки, яких взяла у полон Росія/ інфографіка 24 каналу

      Слід зауважити, що після захоплення українських моряків Росією в деяких регіонах України був запроваджений воєнний стан. Він протривав місяць.

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      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Петро Порошенко Воєнний стан в Україні Судді Офіс Президента
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