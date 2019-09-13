Про що допитували Порошенка у ДБР: коментар п'ятого президента

Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань неодноразово. У п'ятницю, 13 вересня, він таки прийшов. А після допиту пояснив журналістам, про що саме його допитували.

Відомо, що Порошенко фігурує як свідок у щонайменше 12 справах, якими займається ДБР. У якій саме справі допитували п'ятого президента 13 вересня – поки офіційно не повідомляли. Однак сам Петро Порошенко пояснив, які запитання йому ставили.

Тим часом силовики прийшли з обшуками до банку Порошенка у Києві: фото

"Портнов (ініціатор заяв, через які відкривали справи, у яких фігурує Порошенко – 24 канал) і компанія будуть чинити тиск через ДБР. Та закон на нашому боці", – наголосив Порошенко.

Про що допитували Порошенка

За його словами, питання, які ставили під час допиту в ДБР, стосувалися таких тем:

► Націоналізація "Приватбанку".

"Це був захист від грабіжницьких дій, які висмоктували з держави гроші. Але правоохоронці не займалися цим", – прокоментував п'ятий президент.

► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

Порошенко пояснив це так: "ДБР розслідує в частині правомірності: чи має право Україна захищати свій водний простір? Така позиція є незаконною".

► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ.

"Суд зобов'язав Бюро зареєструвати кримінальну справу щодо мене і Клімкіна стосовно підписання та імплементації Мінських угод. Попри те, що на їх же базі сформували механізм захисту, який допоміг зупинити російську агресію та запровадити санкції проти РФ", – зазначив Порошенко.

► Про судову реформу.

Що саме з цього приводу запитували, Порошенко не сказав. Тільки наголосив, що "ніякі тиски та обшуки, ніякі виклики на допити нас не зупинять". На жодні запитання журналістів п'ятий президент не відповідав.

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Порошенко і ДБР

Зауважимо, що ДБР може тільки направляти повістки, оскільки Порошенко є народним депутатом і перебуває під імунітетом. Застосовувати примусовий привід або інші заходи ДБР не може без згоди парламенту. Порошенко не приходив на допити до ДБР у вересня, попри виклики на 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня. Натомість приходив він на допити ще 25 липня та 12 серпня.

Відомо, що Бюро цікавиться скасуванням у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області про зарахування 1,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення. А також можливим фіктивним продажем заводу "Кузня на Рибальському".