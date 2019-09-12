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      Кримінальне провадження щодо Порошенка та Клімкіна розпочато, – НАБУ

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      Петро Порошенко та Павло Клімкін
      Петро Порошенко та Павло Клімкін / ua.news

      Кримінальне провадження щодо розслідування дій п'ятого президента України Петра Порошенка та ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Цього вимагав суд.

      Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України, пише Громадське

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      Чому НАБУ розпочало провадження щодо Порошенка та Клімкіна?

      15 липня 2019 року до НАБУ надійшла заява від особи, ім'я якої не розголошують, про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком. Однак Бюро її проігнорувало та не внесло відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      15 серпня 2019 року Солом'янський районний суд Києва визнав НАБУ безпідставно бездіяльнимІ зобов'язав Бюро розпочати кримінальне провадження щодо міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п'ятого президента України Петра Порошенка.

      Як відреагували в НАБУ на рішення суду?

      У Бюро визнали, що за рішенням суду зобов'язані внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, вчинене ексміністром Клімкіним та п'ятим президентом Порошенком. Рішення суду оприлюднили 21 серпня, а вже 23 серпня детектив НАБУ вніс зазначені відомості до реєстру.

      Однак надати більше інформації щодо деталей справи чи про її хід у НАБУ відмовилися. Адже також зобов'язані зберігати таємниці досудового слідства.

      Уряд Володимира Гройсмана, нагадаємо, склав повноваження 29 серпня на першому засідання новообраної Ради. А разом з ним у відставку пішов і Павло Клімкін.

      Петро Порошенко ж зараз є народним депутатом від "Європейської Солідарності", але також і фігурантом 12 кримінальних проваджень, якими займається ДБР. Утім, у всіх цих провадженнях п'ятий президент значиться свідком – підозр йому не вручали.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Павло Клімкін НАБУ Розслідування Судді
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