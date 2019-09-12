Уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина начато, – НАБУ

Уголовное производство по расследованию действий пятого президента Украины Петра Порошенко и эксминистра иностранных дел Павла Климкина внесли в Единый реестр досудебных расследований. Этого требовал суд.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет Громадское.

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Почему НАБУ начало производства в отношении Порошенко и Климкина?

15 июля 2019 года в НАБУ поступило заявление от лица, имя которого не разглашается, об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко. Однако Бюро его проигнорировало и не внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

15 августа 2019 года Соломенский районный суд Киева признал НАБУ безосновательно бездеятельным. И обязал Бюро начать уголовное производство в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как отреагировали в НАБУ на решение суда?

В Бюро признали, что по решению суда обязаны внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном экс-министром Климкиным и пятым президентом Порошенко. Решение суда обнародовали 21 августа, а уже 23 августа детектив НАБУ внес указанные сведения в реестр.

Однако предоставить больше информации о деталях дела или о его ходе в НАБУ отказались. Ведь также обязаны хранить тайны досудебного следствия.

Правительство Владимира Гройсмана, напомним, сложило полномочия 29 августа на первом заседании новоизбранной Рады. А вместе с ним в отставку ушел и Павел Климкин.



Петр Порошенко же сейчас является народным депутатом от "Европейской Солидарности", но также и фигурантом 12 уголовных производств, которыми занимается ГБР. Впрочем, во всех этих производствах пятый президент значится свидетелем – подозрений ему не вручали.