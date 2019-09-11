НАБУ на взятке задержало руководителя Николаевского автодора: фото

Детективы НАБУ задержали в. о. председателя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. Его задержали по подозрению в злоупотреблениях при проведении тендеров на ремонт дороги "Николаев – Днепр".

Само задержание детективы Антикоррупционного бюро провели в Одессе, сообщает издание "Преступности.НЕТ".

Интересно: САП и НАБУ уже направили в Антикоррупционный суд первое дело

Его задержали по представлению работников компании "Ростдорстрой" из закупку услуг для ремонта автотрассы. Стоимость договора составляет 149 миллионов гривен.

На месте задержания правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Максименко подозревают в получении взятки в особо крупных размерах.



Задержание Андрея Максименко / фото 7 канал

Что известно об Андрее Максименко?До назначения на нынешнюю должность Андрей Максименко был советником председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко. Впоследствии он выиграл конкурс и возглавил управление облгосадминистрации.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский давал ему поручения наконец отремонтировать одну из худших дорог в Украине трассу Николаев – Кропивницкий.