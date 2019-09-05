САП и НАБУ уже направили в Антикоррупционный суд первое дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в Антикоррупционный суд первое дело. Так, в суд направили обвинительное заключение в отношении экс-первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского института Титана.

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает САП.

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Следствием установлено, что в течение 2012-2013 годов служащий в сговоре с другими лицами вывел средства государственного предприятия на счет компании, зарегистрированной на Виргинских островах.

Так, было выведено 1 миллион 258 тысяч долларов за работы и услуги, которые в итоге не осуществлялись. В ходе расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.