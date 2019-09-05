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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      САП и НАБУ уже направили в Антикоррупционный суд первое дело

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      Антикоррупционный суд получил первое дело от САП и НАБУ
      Антикоррупционный суд получил первое дело от САП и НАБУ / uatv.ua

      Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в Антикоррупционный суд первое дело. Так, в суд направили обвинительное заключение в отношении экс-первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского института Титана.

      Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает САП.

      Интересно: Остается проблема с Холодницким: Шабунин о старте работы Антикоррупционного суда

      Следствием установлено, что в течение 2012-2013 годов служащий в сговоре с другими лицами вывел средства государственного предприятия на счет компании, зарегистрированной на Виргинских островах.

      Так, было выведено 1 миллион 258 тысяч долларов за работы и услуги, которые в итоге не осуществлялись. В ходе расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

      Вищий антикорупційний суд
      Какие дела будет рассматривать ВАКС / инфорграфика 24 канала​

      НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСШЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА​:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция САП НАБУ Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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