Зеленский назвал главные задачи Антикоррупционного суда на его открытии

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии Высшего антикоррупционного суда заявил, что главная задача суда – чтобы коррупционеры были наказаны, а государство – защищено.

"Я не могу вам давать задания. Но мне как гражданину Украины кажется, что задача у вас очень простая: коррупционер – наказан, государство, общество, инвестор – все защищены", – сказал Зеленский.

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При этом он констатировал, что еще существуют нерешенные проблемы с Антикоррупционным судом. Это вопрос с пределами подсудности.

"Раньше кое-кто, не будем упоминать фамилию, на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать. Другими словами – завалить тысячами мелких дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы ежедневно занимались такой работой: например, какой-то там сельский голова, который как-то не так потратил 200 гривен. И таких дел много. Это все делалось для того, чтобы громкие дела коррупционеров оставались в тени, в долгом ящике. Но мы уже работаем над этим вопросом", – сказал президент.

Он добавил, что Антикоррупционный суд ожидает рассмотрение 200 громких дел коррупционеров и пообещал помощь в свободном их рассмотрении.

"Мы говорили на протяжении нашей предвыборной кампании, что хотим победить коррупцию. Не бороться с ней, а победить. Я думаю, что это очень символично, что Высший антикоррупционный суд расположен на проспекте Победы. Я желаю всем вам, нам, украинцам победы", – резюмировал Зеленский.

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Как будет работать Антикоррупционный суд?

Суд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации.

Высший антикоррупционный суд в целом насчитывает 38 судей, а именно: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – 37-летняя Ольга Танасевич. Она должна занимать должность 3 года.

Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве, рядом с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой по адресу проспект Победы, 41.