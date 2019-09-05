Зеленський назвав головні завдання Антикорупційного суду на його відкритті

Президент України Володимир Зеленський на відкритті Вищого антикорупційного суду заявив, що головне завдання суду – щоб корупціонери були покарані, а держава – захищена.

"Я не можу вам давати завдання. Але мені як громадянину України здається, що завдання у вас дуже просте: корупціонер – покараний, держава, суспільство, інвестор – всі захищені", – сказав Зеленський.

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При цьому він констатував, що ще існують проблеми з Антикорупційним судом, які ще не вирішили. Це питання із межами підсудності.

"Раніше дехто, не згадуватимемо прізвище, на законодавчому рівні постарався, аби всю вашу роботу можна було заблокувати. Іншими словами – завалити тисячами дрібних справ. Хтось дуже хотів, щоб ви щодня займались такою роботою: наприклад, якийсь там сільський голова, який якось не так витратив 200 гривень. І таких справ багато. Це все робилося для того, щоб гучні справи корупціонерів залишалися в тіні, в довгому ящику. Але ми вже працюємо над цим питанням", – сказав президент.

Він додав, що Антикорупційний суд очікує на розгляд 200 гучних справ корупціонерів і пообіцяв допомогу у вільному їх розгляді.

"Ми казали впродовж нашої передвиборчої кампанії, що хочемо перемогти корупцію. Не боротися з нею, а перемогти. Я думаю, що це дуже символічно, що Вищий антикорупційний суд розташований на проспекті Перемоги. Я бажаю всім вам, нам, українцям перемоги", – резюмував Зеленський.

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Як працюватиме Антикорупційний суд?

Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації.

Вищий антикорупційний суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – 37-річна Ольга Танасевич. Вона повинна обіймати посаду 3 роки.

Вищий антикорупційний суд працюватиме у Києві поруч з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за адресою проспект Перемоги, 41.