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      В Україні запрацював Антикорупційний суд: скільки справ встигнуть закрити до кінця року

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      Запрацював Антикорупційний суд
      Запрацював Антикорупційний суд / Слово і діло

      5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Судді готові до роботи та рвуться розглядати справи. Зокрема до кінця року можуть закрити близько 25 справ.

      Ймовірно, міжнародним партнерам могли дати обіцянку до кінця року закрити 25 справ, розповідає виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик.

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      Я не думаю, що це зафіксовано в наших зобов'язаннях, і так не мало би бути. Проте судді розуміють, що на них є умовний тиск з боку влади, міжнародних партнерів та суспільства, яке вже кілька років чекає, коли корупціонери будуть покарані. Завдяки міжнародним експертам нам вдалося забезпечити доброчесних суддів. Тому вони готові і рвуться в бій, готові розглядати справи,
      – заявила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

      Головні очікування від нового суду – що він одразу почне швидко, якісно та ефективно діяти. Проте судді досі чекають на рішення парламенту. Президент Володимир Зеленський ще 8-го липня вніс законопроєкт, який повинен зосередити суд виключно на справах топ-корупції. Якщо парламент ухвалить законопроєкт, до Вищого антикорупційного суду надійдуть справи топ-корупціонерів та НАБУ, яких є близько 200. 

      У протилежному випадку, до суду надійде понад 2000 справ з різних судових установ та поліції. Така кількість справ автоматично заблокує роботу суду. Це пов'язано з тим, що кількість відібраних суддів ніяк не зможуть розібрати й половину з них до кінця року.  

      Закон не говорить, що судове рішення повинне бути в той день чи через тиждень. Але закон говорить, що розгляд справи в суді повинен був ефективним та безперервним. Суддя не повинен переходити до іншої справи, поки не закінчить поточну... Я думаю, що до Нового Року вже можуть з’явитися перші вироки Антикорупційного суду,
      – додала Галина Чижик.

      Як буде працювати Антикорупційний суд

      Він розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. 

      Вищий антикорупційний суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 

      • 27 суддів першої інстанції;
      • 11 суддів апеляційної палати;

      Його головою стала 37-річна Ольга Танасевич. Вона, як і будь-який голова Антикорупційного суду, повинна обіймати посаду 3 роки.

      Вищий антикорупційний суд працюватиме у Києві поруч з НАБУ та САП, за адресою проспект Перемоги, 41.

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      В Україні запрацював вищий антикорупційний суд
      Які справи розглядатиме Вищий антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Кушнір, Анастасія Кушпіт
      Теги: Новини України НАБУ Антикорупційний суд Корупція
      Джерело: 24 канал
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