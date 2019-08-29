Здав корупціонера – отримав 10%: хто матиме право на винагороду

В Офісі Володимира Зеленського готують законопроект про захист викривачів корупції. У партії кажуть, що він може стати одним з перших ухвалених.

Законопроект про захист викривачів корупції вже напрацьовують. У "Слузі народу" кажуть, ймовірно, Зеленський подасть його як невідкладний.

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Законопроект, перш за все, стосуватиметься працівників установ, які мають доступ до держбюджету. Проте обговорюється можливість отримати винагороду – для кожного, хто надасть докази корупційного злочину.

Щоб претендувати на виплату – громадянин має звернутися до правоохоронців. Нагороду планують виплачувати з суми збитків, яку визначить суд. І лише після вироку.

"Винагородження для викривачів до 10% від завданих державі збитків. Вони будуть мотивувати людей, які можливо, бояться сьогодні викривати корупцію", – зазначила новообрана народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.



В основу президентського ліг законопроект, який раніше напрацювала громадськість

Планують у законопроекті передбачити і захист від звільнення та переслідувань на роботі. В основу президентського ліг законопроект, який раніше напрацювала громадськість. Проте попередня влада так і не дійшла до його ухвалення.

Людина, яка бачить, що в її компанії робиться шахрайство, особливо, якщо це організація, яка фінансується платниками податків, має мати підтримку, розуміння, що її захистять, якщо вона виступить проти цього шахрайства,

– сказав екс-голова Антикорупційного комітету ВРУ 8 скликання Єгор Соболєв.

Якби ж законопроект ухвалили ще в 2016 році – від тиску б не потерпала перша в Україні суддя-викривач Лариса Гольник. Нагадаємо, вона викрила мера Полтави, який пропонував їй хабар. Потім, за її словами, почався тиск на роботі. Крім того – Гольник не допустили до конкурсу в Антикорупційний суд.



Лариса Гольник

Деякі активісти вже мають зауваження до пропозицій "Слуги народу". Наразі, йдеться лише про викриття в антикорупційній сфері. Громадськість же наполягає, що захист від держави мають отримати викривачі – в усіх сферах життя.

Щоб потім цих людей, які розголошують таку інформацію, не покарали або не переслідували на роботі. Ці люди мають бути захищені законом,

– зазначила експертка "Центру протидії корупції" Галина Чижик.

Навесні цього року Європарламент посилив захист викривачів корупції та інших зловживань в ЄС. Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в великих організаціях та високий рівень правового захисту від переслідувань.