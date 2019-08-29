01:13
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Здав корупціонера – отримав 10%: хто матиме право на винагороду

      364 Читать новость на русском

      В Офісі Володимира Зеленського готують законопроект про захист викривачів корупції. У партії кажуть, що він може стати одним з перших ухвалених.

      Законопроект про захист викривачів корупції вже напрацьовують. У "Слузі народу" кажуть, ймовірно, Зеленський подасть його як невідкладний.

      Читайте також: Адвокату-антикорупціонеру погрожують, під двері принесли вінки, труну і сокиру: фото

      Законопроект, перш за все, стосуватиметься працівників установ, які мають доступ до держбюджету. Проте обговорюється можливість отримати винагороду – для кожного, хто надасть докази корупційного злочину.

      Щоб претендувати на виплату – громадянин має звернутися до правоохоронців. Нагороду планують виплачувати з суми збитків, яку визначить суд. І лише після вироку.

      "Винагородження для викривачів до 10% від завданих державі збитків. Вони будуть мотивувати людей, які можливо, бояться сьогодні викривати корупцію", – зазначила новообрана народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

      корупція
      В основу президентського ліг законопроект, який раніше напрацювала громадськість

      Планують у законопроекті передбачити і захист від звільнення та переслідувань на роботі. В основу президентського ліг законопроект, який раніше напрацювала громадськість. Проте попередня влада так і не дійшла до його ухвалення.

      Людина, яка бачить, що в її компанії робиться шахрайство, особливо, якщо це організація, яка фінансується платниками податків, має мати підтримку, розуміння, що її захистять, якщо вона виступить проти цього шахрайства,
      – сказав екс-голова Антикорупційного комітету ВРУ 8 скликання Єгор Соболєв.

      Якби ж законопроект ухвалили ще в 2016 році – від тиску б не потерпала перша в Україні суддя-викривач Лариса Гольник. Нагадаємо, вона викрила мера Полтави, який пропонував їй хабар. Потім, за її словами, почався тиск на роботі. Крім того – Гольник не допустили до конкурсу в Антикорупційний суд.

      лариса гольник полтава корупція
      Лариса Гольник

      Деякі активісти вже мають зауваження до пропозицій "Слуги народу". Наразі, йдеться лише про викриття в антикорупційній сфері. Громадськість же наполягає, що захист від держави мають отримати викривачі – в усіх сферах життя.

      Щоб потім цих людей, які розголошують таку інформацію, не покарали або не переслідували на роботі. Ці люди мають бути захищені законом,
      – зазначила експертка "Центру протидії корупції" Галина Чижик.

      Навесні цього року Європарламент посилив захист викривачів корупції та інших зловживань в ЄС. Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в великих організаціях та високий рівень правового захисту від переслідувань.

      blog_ava
      ЦВК офіційно зареєструвала всіх 424 депутатів Верховної Ради IX скликання: список
      28 серпня
      3219
      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Законодавство Володимир Зеленський Верховна Рада Корупція Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти
      28 серпня , 23:03 Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти
      699
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      28 серпня , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 675
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      28 серпня , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 1375
      Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      28 серпня , 21:33 Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      Едуард Крижанівський 717
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      28 серпня , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 2476
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук