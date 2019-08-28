Сдал коррупционера – получи 10%: кто имеет право на вознаграждение

В Офисе Владимира Зеленского готовят законопроект о защите обличителей коррупции. В партии говорят, что он может стать одним из первых принятых.

Законопроект о защите обличителей коррупции уже нарабатывают. В "Слуге народа" говорят, вероятно, Зеленский подаст его как безотлагательный.

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Законопроект, прежде всего, будет касаться работников учреждений, имеющих доступ к госбюджету. Однако обсуждается возможность получить вознаграждение – для каждого, кто предоставит доказательства коррупционного преступления.

Чтобы претендовать на выплату – гражданин должен обратиться в правоохранительные органы. Награду планируют выплачивать с суммы убытков, которую определит суд. И только после приговора.

"Вознаграждение для обличителей до 10% от нанесенного государству ущерба. Они будут мотивировать людей, которые, возможно, боятся сегодня разоблачать коррупцию", – отметила новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.



В основу президентского лег законопроект, который ранее наработала общественность

Планируют в законопроекте предусмотреть и защиту от увольнения и преследований на работе. В основу президентского лег законопроект, который ранее наработала общественность. Однако предыдущая власть так и не дошла до его принятия.

Человек, который видит, что в его компании происходит мошенничество, особенно, если это организация, которая финансируется налогоплательщиками, должен обладать поддержкой, пониманием, что его защитят, если он выступит против этого мошенничества,

– сказал экс-глава Антикоррупционного комитета ВР 8 созыва Егор Соболев.

Если бы законопроект приняли еще в 2016 году – от давления бы не страдала первая в Украине судья-обличитель Лариса Гольник. Напомним, она разоблачила мэра Полтавы, который предлагал ей взятку. Затем, по ее словам, началось давление на работе. Кроме того – Гольник не допустили к конкурсу в Антикоррупционный суд.



Лариса Гольник

Некоторые активисты уже имеют замечания к предложениям "Слуги народа". Сейчас речь идет только о разоблачении в антикоррупционной сфере. Общественность же настаивает, что защиту от государства должны получить обличители – во всех сферах жизни.

Чтобы потом этих людей, которые разглашают такую ​​информацию, не наказали или не преследовали на работе. Эти люди должны быть защищены законом,

– отметила експертка "Центра противодействия коррупции" Галина Чижик.

Весной этого года Европарламент усилил защиту обличителей коррупции и других злоупотреблений в ЕС. Новые правила предусматривают создание безопасных каналов информирования в крупных организациях и высокий уровень правовой защиты от преследований.