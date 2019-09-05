Остается проблема с Холодницким: Шабунин о старте работы Антикоррупционного суда

До создания Высшего антикоррупционного суда было много проблем на пути к тому, чтобы наказать коррупционеров. Одна из проблем, которая остается до сих пор, заключается в работе председателя Специализированной прокуратуры Назара Холодницкого, который "сливал" часть дел.

Об этом в комментарии 24 канала рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Часть дел антикоррупционный прокурор Холодницкий просто продавал или "сливал". Есть десятки примеров. Но даже там, где дело удавалось довести до суда, украинский суд не работал в принципе. Антикоррупционный суд эту проблему, мне кажется, решает", – рассказал Шабунин.

Остается проблема с Холодницким. Она сейчас более-менее решена, потому что он начал подписывать те дела, которые ранее годами не подписывал. Этого достаточно? Нет. Ведь если Холодницкий не подписывал раньше, а сейчас его Зеленский "нагнул" и он подписывает, то нужен ли нам прокурор, которого надо "нагибать", чтобы он делал свою работу? Не нужен,

– убежден антикоррупционер.

Он добавил, что проблему с Холодницким "подлечили", но она осталась.

Антикоррупционный суд начал работу 5 сентября, и на сегодня он ожидает на рассмотрение 200 громких дел коррупционеров, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Если Антикоррупционный суд заработает нормально, то есть возьмет 200 дел, а не 3 тысячи, и нормально их будет слушать, то думаю, что до Нового года получить приговоры в первой инстанции – вполне возможно,

– высказал мнение Шабунин.

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Что известно о вероятном "слиянии" дел Холодницким?

В 2018 году в аквариуме кабинета Холодницкого нашли "жучок" для прослушивания. Сделала это ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство против главы САП. НАБУ подозревало, что Холодницкий "сливал" информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности.

В январе 2019 года ГПУ закрыла дело против Холодницького по причине "отсутствия события уголовного правонарушения" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Однако в США настаивали, что Холодницкого надо уволить ради целостности антикоррупционных институтов.

Как будет работать Антикоррупционный суд

Суд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации. Суд в целом насчитывает 38 судей, а именно: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – 37-летняя Ольга Танасевич – должна занимать должность 3 года.