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      Залишається проблема з Холодницьким: Шабунін про старт роботи Антикорупційного суду

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      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      До створення Вищого антикорупційного суду було багато проблем на шляху до того, щоб покарати корупціонерів. Одна з проблем, яка залишається досі, полягає в роботі голови Спеціалізованої прокуратури Назара Холодницького, який "зливав" частину справ.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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      "Частину справ антикорупційний прокурор Холодницький просто продавав або "зливав". Є десятки прикладів. Але навіть там, де справи вдавалося довести до суду, український суд не працював у принципі. Антикорупційний суд цю проблему, мені здається, вирішує", – розповів Шабунін.

      Залишається проблема з Холодницьким. Вона зараз більш-менш вирішена, тому що він почав підписувати ті справи, які раніше роками не підписував. Чи цього достатньо? Ні. Адже якщо Холодницький не підписував раніше, а зараз його Зеленський "нагнув" і він підписує, то чи потрібен нам прокурор, якого треба "нагинати", щоб він робив свою роботу? Не потрібен,
      – переконаний антикорупціонер.

      Він додав, що проблему з Холодницьким "підлікували", але вона залишилась.

      Антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня і на сьогодні він очікує на розгляд 200 гучних справ корупціонерів, повідомив 5 вересня Президент України Володимир Зеленський.

      Якщо Антикорупційний суд запрацює нормально, тобто візьме 200 справ, а не 3 тисячі, і нормально їх слухатиме, то гадаю, що до Нового року отримати вироки в першій інстанції – цілком можливо,
      – висловив думку Шабунін.

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      Що відомо про ймовірне "злиття" справ Холодницьким?

      У 2018 році в акваріумі кабінету Холодницького знайшли "жучок" для прослуховування. Зробила це ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП. НАБУ підозрювало, що Холодницький "зливав" інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності.

      У січні 2019 року ГПУ закрила справу проти Холодницького через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення". Однак у США наполягали, що Холодницького треба звільнити задля цілісності антикорупційних інституцій.

      Як працюватиме Антикорупційний суд Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. Суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – 37-річна Ольга Танасевич – повинна обіймати посаду 3 роки.

      Антикорупційний суд які справи розглядатиме

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Шабунін - новини Антикорупційний суд Корупція САП Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
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