Насіров і Роттердам+: які справи розглядатиме Антикорупційний суд

Антикорупційний суд 5 вересня розпочне свою роботу. Він має розглянути усі справи топ-корупціонерів від НАБУ та справи щодо Насірова, Мартиненка та Роттердам+.

Загалом Антикорупційному суду планують передати понад 170 справ, тому роботи буде дуже багато, розповідає виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик.

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Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик зазначила, що Антикорупційний суд почне розглядати абсолютно усі справи з нуля.

За її словами, усі справи в суді мають однакову вагу, і судді будуть розглядати ці справи у тій послідовності, у якій вони до них прийшли. Тому суспільство повинне розуміти, що суддя не візьме якусь справу першою лише через те, що вона має резонанс.

Всі справи, які прийдуть від НАБУ, підуть на авторозподіл. Якісь справи будуть розглянуті пізніше, а якісь – раніше. Найголовніше завдання суддів зараз – забезпечити сам розгляд і зробити його безперервним.

Також експерти наголосили, що початок роботи суду не означає, що всі корупціонери одразу сядуть за ґрати. Адже в кожному суді існує таке поняття, як бюрократія і правила.

Я передбачаю, що цей суд буде досить відкритим для суспільства та не буде жодних запитань щодо справедливості винесених рішень. Журналісти і громадські активісти будуть мати доступ до цих засідань. Спілкування з громадськістю буде відбуватися прозоріше і відкритіше,

– вважає директор Transparency International Україна Андрій Боровик.

Як працюватиме Антикорупційний суд

Він розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації.

Вищий антикорупційний суд загалом налічує 38 суддів, а саме:

27 суддів першої інстанції;

11 суддів апеляційної палати;

Його головою стала 37-річна Ольга Танасевич. Вона, як і будь-яка голова Антикорупційного суду, повинна обіймати посаду 3 роки.

Вищий антикорупційний суд працюватиме у Києві поруч з НАБУ та САП, за адресою проспект Перемоги, 41.

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Які справи розглядатиме Вищий антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу