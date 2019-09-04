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      Насиров и Роттердам+: какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд

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      Насиров и Роттердам+: какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд
      / Зеркало судей

      Антикоррупционный суд 5 сентября начнет свою работу. Он должен рассмотреть все дела топ-коррупционеров от НАБУ и дела в отношении Насирова, Мартыненко и Роттердам+.

      В общем Антикоррупционному суду планируют передать более 170 дел, поэтому работы будет очень много, рассказывает исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

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      Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик отметила, что Антикоррупционный суд начнет рассматривать абсолютно все дела с нуля.

      По ее словам, все дела в суде имеют одинаковый вес, и судьи будут рассматривать эти дела в той последовательности, в которой они к ним пришли. Поэтому общество должно понимать, что судья не возьмет какое-то дело первым лишь из-за того, что оно имеет резонанс.

      Все дела, которые придут от НАБУ, пойдут на автораспределение. Какие-то дела будут рассмотрены позже, а какие-то раньше. Главная задача судей сейчас – обеспечить само рассмотрение и сделать его непрерывным.

      Также эксперты отметили, что начало работы суда не означает, что все коррупционеры сразу сядут за решетку. Ведь в каждом суде существует такие понятия, как бюрократия и правила.

      Я предвижу, что этот суд будет достаточно открытым для общества и не будет никаких вопросов относительно справедливости вынесенных решений. Журналисты и общественные активисты будут иметь доступ к этим заседаниям. Общение с общественностью будет происходить более прозрачно и открыто,
      – считает директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

      Как будет работать Антикоррупционный суд

      Он будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации.

      Высший антикоррупционный суд в целом насчитывает 38 судей, а именно:

      • 27 судей первой инстанции;
      • 11 судей апелляционной палаты;

      Его председателем стала 37-летняя Ольга Танасевич. Она, как и любой глава Антикоррупционного суда, должна занимать должность 3 года.

      Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве рядом с НАБУ и САП, по адресу проспект Победы, 41.

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      В Україні запрацював вищий антикорупційний суд
      Какие дела будет рассматривать Высший антикоррупционный суд / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Кушпит, Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины НАБУ Николай Мартыненко Роман Насиров Роттердам+ Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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