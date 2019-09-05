САП і НАБУ вже скерували до Антикорупційного суду першу справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила та направила до Антикорупційного суду першу справу. Так, до суду направили обвинувальний акт щодо експершого заступника гендиректора Державного науково-дослідного інституту Титану.

Його підозрюють у зловживанні повноваженнями, повідомляє САП.

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Слідством встановлено, що протягом 2012-2013 років службовець у змові з іншими особами вивів кошти державного підприємства на рахунок компанії, зареєстрованої на Віргінських островах.

Так, було виведено 1 мільйон 258 тисяч доларів за роботи та послуги, які у результаті не здійснювалися. У ході розслідування підозрюваному обрали запобіжних захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Які справи розглядатиме ВАКС / інфорграфіка 24 каналу