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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      САП і НАБУ вже скерували до Антикорупційного суду першу справу

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      Антикорупційний суд отримав першу справу від САП та НАБУ
      Антикорупційний суд отримав першу справу від САП та НАБУ / uatv.ua

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила та направила до Антикорупційного суду першу справу. Так, до суду направили обвинувальний акт щодо експершого заступника гендиректора Державного науково-дослідного інституту Титану.

      Його підозрюють у зловживанні повноваженнями, повідомляє САП.

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      Слідством встановлено, що протягом 2012-2013 років службовець у змові з іншими особами вивів кошти державного підприємства на рахунок компанії, зареєстрованої на Віргінських островах.

      Так, було виведено 1 мільйон 258 тисяч доларів за роботи та послуги, які у результаті не здійснювалися. У ході розслідування підозрюваному обрали запобіжних захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

      Вищий антикорупційний суд
      Які справи розглядатиме ВАКС / інфорграфіка 24 каналу
       
      початок роботи вищого антикорупційного суду:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Корупція САП НАБУ Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
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