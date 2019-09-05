До Антикорупційного суду з місцевих судів передадуть понад 3 тисячі справ, – голова ВАКС

До Вищого антикорупційного суду передадуть понад 3 тисячі справ, які перебувають на розгляді місцевих судів. Лише у 190 провадженнях досудове розслідування закінчувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Про це на відкритті Вищого антикорупційного суду 5 вересня заявила його голова Олена Танасевич.

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"До компетенції ВАКС віднесені 22 склади злочинів за тією умовою, що вони вчинені спеціальним суб’єктом, та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. З місцевих загальних судів до ВАКС повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень", – заявила Танасевич.

Вона також повідомила, що у ВАКС сформовані колегії суддів, які розглядатимуть кримінальні справи:

Так, 6 слідчих суддів на стадії досудового розслідування здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини.

У першій інстанції 7 колегій здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті.

В апеляційній палаті працюватимуть 4 колегії, які здійснюватимуть апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції.

5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд і до кінця року його судді можуть закрити близько 25 справ.

Що треба знати про Вищий антикорупційний суд Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем та декларуванням неправдивої інформації. До складу Вищого антикорупційного суду входять 38 суддів: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – Ольга Танасевич – обійматиме посаду 3 роки.