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      НАБУ на хабарі затримало керівника Миколаївського автодору: фото

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      Андрія Максименка підозрюють в отриманні хабара
      Андрія Максименка підозрюють в отриманні хабара / 7kanal.com.ua

      Детективи НАБУ затримали в. о. голови Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка. Його затримали за підозрою у зловживаннях при проведенню тендеру на ремонт дороги "Миколаїв – Дніпро".

      Саме затримання детективи Антикорупційного бюро провели в Одесі, повідомляє видання "Преступности.НЕТ".

      Цікаво: САП і НАБУ вже скерували до Антикорупційного суду першу справу

      Його затримали за поданням працівників компанії "Ростдорстрой" через закупку послуг для ремонту автотраси. Вартість договору становить 149 мільйонів гривень.

      На місці затримання правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії. Максименка підозрюють в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

      затримання Максименка
      Затримання Андрія Максименка / фото: 7 канал

      Що відомо про Андрія Максименка?До призначення на нинішню посаду Андрій Максименко був радником голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Згодом він виграв конкурс та очолив управління інфраструктури облдержадміністрації.

      Раніше Президент України Володимир Зеленський давав йому доручення наршеті відремонтувати одну з найгірших доріг в Україні трасу Миколаїв – Кропивницький.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Укравтодор Новини Миколаєва
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