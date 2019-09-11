НАБУ на хабарі затримало керівника Миколаївського автодору: фото

Детективи НАБУ затримали в. о. голови Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка. Його затримали за підозрою у зловживаннях при проведенню тендеру на ремонт дороги "Миколаїв – Дніпро".

Саме затримання детективи Антикорупційного бюро провели в Одесі, повідомляє видання "Преступности.НЕТ".

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Його затримали за поданням працівників компанії "Ростдорстрой" через закупку послуг для ремонту автотраси. Вартість договору становить 149 мільйонів гривень.

На місці затримання правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії. Максименка підозрюють в отриманні хабара в особливо великих розмірах.



Затримання Андрія Максименка / фото: 7 канал

Що відомо про Андрія Максименка?До призначення на нинішню посаду Андрій Максименко був радником голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Згодом він виграв конкурс та очолив управління інфраструктури облдержадміністрації.



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