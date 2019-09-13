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      О чем допрашивали Порошенко в ГБР: комментарий пятого президента

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      Порошенко допросили в ГБР
      Порошенко допросили в ГБР / Фото Дмитрия Ларина

      Петра Порошенко вызывали на допрос в Государственное бюро расследований неоднократно. В пятницу, 13 сентября, он таки пришел. А после допроса объяснил журналистам, о чем именно его допрашивали.

      Известно, что Порошенко фигурирует как свидетель по меньшей мере в 12 делах, которыми занимается ГБР. В каком именно деле допрашивали пятого президента 13 сентября – пока официально не сообщали. Однако сам Петр Порошенко объяснил, какие вопросы ему задавали.

      Тем временем силовики пришли с обысками в банк Порошенко в Киеве: фото

      "Портнов (инициатор заявлений, из-за которых открывали дела, в которых фигурирует Порошенко – 24 канал) и компания будут оказывать давление через ГБР. Но закон на нашей стороне", – подчеркнул Порошенко.

      О чем допрашивали Порошенко

      По его словам, вопросы, которые задавали во время допроса в ГБР, касались таких тем:

      Национализация "Приватбанка".

      "Это была защита от грабительских действий, которые высасывали из государства деньги. Но правоохранители не занимались этим", – прокомментировал пятый президент.

      О захвате Россией украинских моряков в 2018.

      Порошенко объяснил это так: "ГБР расследует в части правомерности: имеет ли право Украина защищать свой водный простор? Такая позиция является незаконной".

      ► Об уголовном производстве, начатом НАБУ.

      "Суд обязал Бюро зарегистрировать уголовное дело в отношении меня и Климкина относительно подписания и имплементации Минских соглашений. Несмотря на то, что на их же базе сформировали механизм защиты, который помог остановить российскую агрессию и ввести санкции против РФ", – отметил Порошенко.

      О судебной реформе.

      Что именно по этому поводу спрашивали, Порошенко не сказал. Только подчеркнул, что "никакие давления и обыски, никакие вызовы на допросы нас не остановят". Ни на какие вопросы журналистов пятый президент не отвечал.

      Читайте также: Уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина начато, – НАБУ

      Порошенко и ГБР

      Заметим, что ГБР может только направлять повестки, поскольку Порошенко является народным депутатом и находится под иммунитетом. Применять принудительный привод или другие меры ГБР не может без согласия парламента. Порошенко не приходил на допросы в ГБР в сентябре, несмотря на вызовы на 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября. Зато он приходил на допросы еще 25 июля и 12 августа.

      Известно, что Бюро интересуется отменой в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственного значения. А также возможной фиктивной продажей завода "Кузница на Рыбальском".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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