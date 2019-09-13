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      Звільнених моряків допитало ДБР за заявою Портнова, – адвокат

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      ДБР допитує звільнених моряків у справі по заяві Портнова, – Полозов
      ДБР допитує звільнених моряків у справі по заяві Портнова, – Полозов / ukrinform.ua

      Українських моряків, яких нещодавно звільнили із російського ув'язнення, почали допитувати в Державному бюро розслідувань. Це роблять у межах провадження про "керченський інцидент".

      Справу порушили за ініціативою Андрія Портнова, написав координатор групи захисту моряків, російський адвокат Микола Полозов на своїй фейсбук-сторінці.

      Варто знати: Новий обмін полоненими: що кажуть у Кремлі та в Україні

      "У ці дні в Києві слідчі ДБР почали допитувати нещодавно звільнених українських військових моряків у справі про «керченський інцидент», порушеній за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Портнова", – розповів він.

      7 вересня близько 14:00 літак із 24 моряками та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      У відомстві наразі можуть розкрити тільки те, що допитали декількох моряків. Для цього слідчі їздили до них у лікарню, пише "Громадське". 

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?

      25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. 

      Більше про те, що відбувалось за кадром обміну, читайте у інтерв'ю 24 каналу з акдвокатом моряків Миколою Полозовим.


      Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії Андрій Портнов Державне бюро розслідувань
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